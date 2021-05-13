Otomasyon Nedir Ve Ne İşe Yarar? Otomasyon Nasıl Yapılır Ve Nerelerde Kullanılır

Otomasyon kelimesi, kendi kendine hareket edebilen anlamı taşır. Sanayi devrimi ile birlikte dikkat çekmeye başlayan otomasyon, insan ile makinenin birlikte çalışmasının bir yansımasıdır. Bunun sonucunda çeşitli işletmelerin ya da firmaların işleyişinde iş paylaşımının makine ve insan arasında, otomasyon sistemleri ile birlikte paylaşılmaya başlanmıştır.

Otomasyon Nedir?

İnsan gücüne gereksinimi azaltarak işlerin makineler tarafından yapılmasını sağlamak için üretilen imalat sistemlerine otomasyon ismi verilir. Otomasyon sistemleri sayesinde toplam işin paylaşım yüzdesi, o sistemin gelişmişlik düzeyini gösterir.

Sanayi devrimi sonucunda üretimin artması ile birlikte, pazar koşullarını da tamamen değiştiriyor. Zaman geçtikçe insan gücü ile üretimi arttırmak daha maliyetli olduğu için bu sistemlere olan ihtiyaç daha çok artmıştır.

Otomasyon Ne İşe Yarar?

Otomasyon, pek çok değişik işletme için makine ve insan iş gücü arasındaki paylaşımı yapma imkanı sunuyor. En önemlisi bilimsel dünyada ve endüstriyel faaliyetlerde günümüzdeki otomasyon sistemlerinin katkıları hafife alınamaz. Bu sayede günümüzde insan müdahalesi olmadan pek çok farklı işlem makineler aracılığı ile kolaylıkla yapılabiliyor. Tam ve yarı otomasyon olmak üzere 2 farklı şekilde bu sistem kullanılıyor.

İşin içerisinde insan gücü bulunuyorsa yarı otomasyon tamamen makine ile çalışıyorsa buna tam otomasyon ismi verilir. Tüm rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için verimli ve hızlı şekilde üretim sağlayabilmek için otomasyon sistemleri gereklidir. Otomasyon, makineler aracılığı ile insanın birlikte çalışmasını sağlayan sistemdir.

En önemlisi de tüm farklı makinelerin aynı zamanda çalışmasına imkan veren ortak bir programlama yapısı olduğu söylenebilir. Bu sayede endüstriyel alanlar, değişik iş yerleri, fabrikalar gibi pek çok sektör adına üretim ile hizmetin güçlü bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Aynı zamanda insanların yaptığı çalışma nedeni ile meydana gelen hata paylarını tamamen yok edebilir.

Otomasyon Nasıl Yapılır ve Nerelerde Kullanılır?

Otomasyon konusunda pek çok farklı cihaz kullanılır. Detaylı ölçümleme, zaman, verimlilik ve enerjiden tasarruf konusunda etkili çözüm yöntemleri sunmayı amaçlar. Otomasyon sistemi günümüzde pek çok farklı alanda yaygın olarak kullanılıyor. Otomasyon alanlarının başlıca kullanıldığı alanlar ise,

İmalat sektöründe,

Bütün farklı beyaz eşyalarda,

Taşıma işlemleri ile araba sektöründe,

Cep telefonlarında,

Elektronik cihaz üretiminde,

Elektrik hizmetlerinde,

Hava tahminleri için,

Bilimsel çalışmalarda,

Asansör sistemlerinde,

Fotoğraf ile video kayıt gibi işlemlerde sıkça kullanılır.

Otomasyon Sistemleri

Endüstriyel otomasyon sistemleri, üretim görevlerini yerine getirmek için robotik cihazları kullanır. Otomasyon, mal ve hizmet tesliminde üretiminde verimliliği optimize etmek için teknolojileri ve makinelerin kullanılmasıdır. Kısaca, otomasyon iş yerinde verimliliği arttırmak için makineleşme anlamına gelir. Endüstriyel otomasyon teknolojileri sayesinde insan emeğine çok daha az ihtiyaç duyuluyor.

Üretim için belli başlı hizmetler, makineler tarafından devamlı otomatik olarak da seri bir şekilde yapılabilir. Otomasyon sistemleri, daha önce insan emeği ile yapılan bazı iş ve işlemlerin kendi kendine çalışan makineler ve aletlerle yapılmasına denir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte denetim ve iletişim mekanizmaları da geliştirilerek herhangi bir sapma ortaya çıkması halinde makineler aracılığı ile kendiliğinden düzeltilmesini sağlar. Denetim programlaması ve makinenin yaptığı işler önceden programlanır.