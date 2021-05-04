Otobiyografi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Otobiyografi Nasıl Yazılır Ve Nelere Dikkat Edilir

Kısaca otobiyografi yazımı hakkında konuşulması gerekirse oldukça önemli bir tarihi kaynak gözü ile bakılabilmektedir. Fakat nesnellikten uzak daha çok öznel bir kaynak olarak bilinmektedir.

Otobiyografi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Son yıllarda pek çok birey tarafında otobiyografi yazımı konusu merak edilmektedir. Ve daha çok bireylerin sordukları otobiyografi yazımı soruları nedir ve özellikleri hakkında olmaktadır. İlk olarak bireylerin kendi yaşamlarında önemli gördükleri anları yazıya dökmesine ve daha çok kendi hayatlarında bahsetme olayına otobiyografi yazımı denilmektedir.

Bu otobiyografi yazımı oldukça uğraştırıcı olabileceği gibi oldukça öznel yargıları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu nendeler otobiyografi yazımı birçok tarihçi ve birçok araştırmacı yazar tarafında tam olarak bir tarihi kaynak gözü ile bakılmamaktadır. Bu durumun otobiyografi yazımı stilinde oluşmadı oldukça normal karşılanmalıdır. Çünkü otobiyografi yazımızdı üzerinde bir tür kendi yaşam öykülerini bir kaleme dökme olayı olarak bilinmektedir. Otobiyografi yazımı aslında bir nevi bireyin kendi yaşam portresini meydana getirmesine denmektedir.

Fakat otobiyografi yazımı kesinlikle bir günlük tarzında değil daha çok kitap şeklinde olmaktadır. Günlük ile otobiyografi yazımı farkı oldukça keskin ve net bir ayrımlar ayrıldığı bilinmektedir. İlk olarak günlükler daha çok bireylerin günü gününe tuttukları oldukça belirgin anların olduğu yazılar olmamaktadır. Ayrıca günlükler pek çok tarihçi ve araştırmacı yazar tarafında bir tür tarihi belge olarak kullanılabilmektedir.

Çünkü günlük tutan pek çok birey genellikle başında geçen bir olayı yansıtmaktadır. Ve ya daha önemlisi günlük olarak karşılaşılan ve birçok insanı etkileyen güncek olaylara otobiyografi yazımı farklı olarak yer vermektedir. Her geçen gün artan otobiyografi yazımı durumunda kesinlikle yazarların kendi hayat hikâyelerine yer vermeden önce bu duruma dikkat etmelerinde fayda vardır.

Otobiyografi Nasıl Yazılır ve Nelere Dikkat Edilir?

İlk olarak otobiyografi yazımı isteyen bireyler kesinlikle kendi hayatlarını kendisi kaleme almalıdır. Çünkü hayat öykülerini başka bir kili kaleme alır ise bu duruma otobiyografi yazımı denilmemektedir. Genellikle bireylerin hayatlarını o yazım sitili ile yazan bireylerin eserlerine biyografı yazımı denilmektedir. Bu nedenle kesinlikle ben dilini kullanarak bireylerin otobiyografi yazımı yapmalarında fayda vardır.

Bu durum haricinde otobiyografi yazımı sırasında diğer dikkat edilmese, gereken şey gelecek nesillerin daha rahat anlamasını sağlam için oldukça açık ve yalın bir dil kullanımında fayda vardır. Geçmişte yazılan pek çok eser yalın olmayan dilinden dolayı bugün birçok birey tarafında kullanılmamaktadır. Bu nedenle otobiyografi yazımı sırasında yazarların bu duruma dikkat etmesinde fayda vardır. Otobiyografi yazımı konusunda gelinir ise de ilk olarak bireyler kendi hayatlarında bahsederken aşırı abartılı durumlardan uzak durmasında fayda vardır.

Çünkü genellikle otobiyografi yazımı bireyler geleceğe bir tür iz bırakmak istemektedirler. Eğer bu özelliğin kalması ve otobiyografi yazımı amacına ulaşması isteniliyor ise kesinlikle bu duruma dikkat edilmesinde fayda vardır. Son yıllarda artan otobiyografi yazımı merakı doğrultusunda pek çok kişi sayfa aralığı ve hangi tür yazı stili kullanacağı konusunu da merak etmektedirler.

Bireyler kesinlikle bu gibi durumlarda sakin kalmalıdır. Çünkü eğer kendi yazdıkları otobiyografi yazımını kitaplaştırmayı düşünüyorlar ise bu durum için bir editör ile çalışabilirler. Ve sayfa aralığı ile yazım istatistiği gibi konularda profesyonel yardım alabilmektedirler.