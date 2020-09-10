‘Otizmli müzik dehası’na Bakan Selçuk’tan destek

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle zor bir yaşam süren Yakar, ilk ve ortaokulda doğru yönlendirilmemesi ve karşısına çıkan bazı engeller nedeniyle açık liseye kaydettirilmiş, üstün yeteneğini online bir festivalde fark eden Kabataş Erkek Lisesi müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yönlendirmeleriyle de güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına başvurmaya karar vermişti. Yetenek sınavı için öğretmeniyle bir güzel sanatlar lisesine giden Yıldırım Beyazıt Yakar, açık liseden kaydını sildirmiş olmasına rağmen, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişle ilgili mevzuat nedeniyle başvuruda bulunamamış ve sınava girememişti.

BAKANLIKTAN MÜJDELİ HABER GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli gencin ‘Lütfen eğitimim için bana bir şans verin’ sözleriyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Yıldırım Beyazıt Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, Yakar'ın yetenek sınavı başvurusunun elden alınacağını bildirerek, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi. 9 Eylül’de sınav için ön kaydı alınan Yakar, lisenin 23-25 Eylül'de düzenlenecek yetenek sınavlarına katılabilecek.

‘UMUTLARIM YENİDEN CANLANDI’

Eğitimini tamamlayabilmesi, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi için önünde yeni bir şans kapısı aralanan Yıldırım Beyazıt Yakar, mutluluğunu söyledi. “Güzel sanatlar lisesinde okuyabilmem için bir şans elde edebildim, çok mutluyum" diyen Yakar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, yetkililere sesimi duydukları için çok teşekkür ederim. Umutlarım yeniden canlandı. İnşallah ben de vatanıma hizmet edebileceğim. Yetenek sınavında başarılı olacağıma inanıyorum. Diğer otizmli, engelli kardeşlerim için de bir umut olacak inşallah. Şimdi çok çalışmam ve yetenek sınavlarına hazırlanmam gerekiyor. Bunu da mutlulukla yapacağım. İleride, güzel sanatlar lisesi ve ardından konservatuarı bitirerek Türkiye ve dünyada tanınmış bir bağlama üstadı, sanat yönetmeni olmayı hedefliyorum.”

‘BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİ’

Anne Meryem Yıldız ise sevincini "Hala inanamıyorum, çok şaşkınım. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Bir mucize gerçekleşti. Her gece çocuğumun gözyaşını silmekten çok yıpranmıştım. Derin bir nefes aldım, üstümden ağır bir yük kalktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" sözleriyle anlattı.