Otizmli Kutluhan’dan ‘Yapamazsın’ diyenlere en güzel cevap

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3 yaşında otizm teşhisi konulan Kutluhan Bozbay, Fevzi Çakmak İlkokulu'nu bitirdi, bir yandan da özel eğitim dersleri almaya devam etti. Anaokulu ve ilkokulda da kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim gördü, o dönemde arkadaşları ile iletişim kurmakta güçlük çekse de pes etmedi. Hayatı, kaynaştırmalı olarak lise öğrenimini tamamladığı İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi'nde değişmeye başladı. Burada arkadaşlarından ve öğretmenlerinden aldığı destek sayesinde üniversite sınavında Ege Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı.

AZMİN ZAFERİ

Anne Işılay Cengiz, “İlkokulda öğretmeni ‘Otizmli çocuklar Murat 131, diğerleri Mercedes. Yola aynı anda çıksalar da Murat 131 geride kalır’ şeklinde bir yorum yapmıştı. Kutluhan okumayı söken ilk 15 öğrenciden biri oldu. Yazma konusunda zorlandı. Öğretmeni ‘Olmuyor Işılay Hanım, olmuyor’ derdi. Bu yaklaşım beni çok üzüyordu ama Kutluhan tüm bu yorumları sildi geçti” dedi. Kutluhan da yapılan olumsuz yorumlardan etkilenmeden hedefleri için çalıştığını söyledi: "İlkokul zor geçti. Arkadaşım yoktu, sosyal hayatım hiç yoktu. Ortaokulda yavaş yavaş alışmaya başladım. İlkokulda müzik öğretmenim müziğe olan ilgimi keşfetti. Piyano çalmayı öğrendim, şu an gitar da çalıyorum. Lisedeki arkadaşlarım, öğretmenlerim bana çok destek oldu. Lisede, kendimi aştım diyebilirim." İzmir Eşrefpaşa Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selman Er de Kutluhan’ı “O azmin zaferi” sözleriyle tanımladı.

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MOTOSİKLET TUTKUNU

Kutluhan, küçük yaşta babası Murat Bozbay sayesinde tanıştığı motosiklete tam anlamıyla tutkun.