Otizmli dahi okullu oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği talimatın ardından eğitim engeli kaldırılarak güzel sanatlar lisesi yetenek sınavına katılma şansını elde eden, müzikte üstün yeteneğe sahip otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni birincilikle kazandı. Bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, ud, gitar gibi farklı enstrümanları da çalabilen, söz yazıp beste yapan ve performansıyla 2016'daki Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan 20 yaşındaki otizmli Yakar, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişe ilişkin mevzuat nedeniyle özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunamıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yakar'ın yaptığı destek çağrısını karşılıksız bırakmamış, otizmli gencin güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusunun kabul edilmesi için bürokratlarına talimat vermişti. Bakan Selçuk'un talimatı sonrasında, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenek sınavına katılan Yakar'ın sınav sonucu 24 Eylül’de açıklandı. İstanbul Üniversitesi akademisyenleri ile güzel sanatlar liselerinden öğretmenlerin yer aldığı sınav komisyonunca ‘üstün yetenekli’ olarak değerlendirilen otizmli müzik dehası, güzel sanatlar lisesini birincilikle kazandı. Kendisine imkân tanıyan yetkililere teşekkürünü başarısıyla gösteren genç yetenek, özel gereksinimli çocukların, olanak tanındığında nelerin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

‘ÇALIŞTIM, ÇABALADIM VE SONUNDA BAŞARDIM’

Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yıldırım Beyazıt Yakar, Milli Eğitim Bakanı Selçuk başta olmak üzere tüm yetkililere, kendisine inanan ve güvenen herkese teşekkür etti. Sınavı birinci olarak kazandığını belirten Yakar, şunları anlattı:

"Çok mutluyum ve çok da duygulandım. İçimden hep 'bunu başarabilirsin, asla vazgeçme' dedim. Çalıştım, çabaladım ve sonunda başardım. Dünyaca ünlü bir bağlama üstadı ve sanat yönetmeni olabilmenin hayalini kuruyorum. Yeteneğimi online bir festivalde fark ederek devreye giren ve eğitimimle ilgili sürecin yeniden başlamasına aracı olan Kabataş Erkek Lisesi Müzik Öğretmeni Özgen Zeybek'le birlikte sınava hazırlandım. Müzik öğretmenine de desteklerinden dolayı şükranlarımı iletiyorum. İçimdeki yangın söndü, ferahlık geldi. Çok istemiştim, hayal etmiştim. O derece mutluyum. Benimle aynı kaderi paylaşan özel gereksinimli gençlere şunu söylemek istiyorum: Kendinize inanın, güvenin. İnanıyorum; siz de başarırsınız. Önemli olan yaşadığımız her bir günü değerli yaşayabilmek. Kurduğunuz hayallerden asla vazgeçmeyin."

‘TEK HAYALİ, HAYATI MÜZİK’

Anne Meryem Yıldız ise sonuçları öğrendiğinde tarifi imkansız duygular yaşadığını söyledi. Sevincini dile dökmenin çok zor olduğunu belirten Meryem Yıldız, "Uzun yıllardır bunu bekliyoruz, ümidimi kesmiştim açıkçası ama mucize gibi bir şey oldu. Milli Eğitim Bakanımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Beyazıt her gece kalkıp 'ben niye okula gidemiyorum' diye üzülürdü. Şimdi ayakları yerden kesik halde geziyor. Gözlerine baktığımda o ışığı görüyorum. Bunu yaşamak çok güzel. Oğlumun tek hayali, hayatı müzik, inşallah eğitimini alıp hayallerine kavuşabilecek" dedi.