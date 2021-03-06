Otizmli çocuklardan sağlıklı çikolata üretimi

Otizm Vakfı bünyesinde bir süredir gıda mühendisi usta öğreticiler eşliğinde faaliyet gösterilen mutfakta, katkı maddesi ve koruyucu içermeyen çikolatalardan meyve cipsine, ev yapımı eriştelerden salça ve reçel üretimine uzanan hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tamamı otizmli çocuk ve gençler tarafından üretilen bu ürünler, Vakfın "https://www.mucizemol.com/" isimli internet sitesi üzerinden satışa sunuluyor.

Üretimin ağırlıklı bölümünü oluşturan taze meyvelerle süslü doğal çikolatalar, bir yandan ağızları tatlandırıyor diğer yandan otizmli gençlere meslek öğrenip kendi ayakları üzerinde durabilme umudu veriyor. Otizmli gençler, ürünlerin satışından elde edilen gelirle küçük de olsa harçlıklarını çıkarıyor. Vakfın çocuklar için yürüttüğü eğitim çalışmalarında da satışların katkısı bulunuyor.

OTİZMLİ ÇOCUKLARA ÇOK YÖNLÜ FAYDA SAĞLIYOR

Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, yaptığı açıklamada, doğal ürünlerin üretimine yılbaşı itibarıyla başladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürün satışlarının ağırlıklı olarak internet sitesinden ilerlediğini anlatan Çayan, firmalar için de sipariş üzerine özel üretimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çayan, "Üretimleri çocuklara sürekli çalışabilecekleri ortamlar sunmak açısından yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu. Vakfa sürekli devam eden çocukların yanı sıra mesleki eğitim kapsamında dışarıdan gelen otizmli kursiyerlerin üretimlere katıldığını bildiren Çayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız maalesef hayatlarını kendileri planlayamıyor. Bunu bizim planlamamız gerekiyor. Boşta kaldıklarında, meşguliyetleri olmadığında olumsuz davranışlar, takıntılar geliştirebiliyorlar. Bir işle uğraştıklarında ise bu tip takıntıların olmadığını, rahatladıklarını görüyoruz. Çalışmış olmanın, bir işi başarmanın duygusunu da yaşıyorlar aynı zamanda. Yani bu tür çalışmalar otizmli çocuklar için çok yönlü fayda sağlıyor.

Özellikle büyük yaş grubu, genç otizmliler için Türkiye'nin her yerinde bolca mesleki gelişim atölyesi olması lazım. Küçük yaş gruplarının zamanı zaten eğitim dönemiyle geçiyor. Fakat okul dönemi sonrasında gençlerin sosyalleşmesi, iş ve mesleki yaşamı dediğimizde büyük sıkıntılar var. Bu nedenle atölyelerin kurulup geliştirilmesi, sürekli hale getirilmesi gerekiyor."

"HER KATKI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Çayan, vatandaşlara "Küçük veya büyük önemli değil, her katkı bizim için çok değerli. Bir ürünü alıp çocuklarımızı desteklerlerse, çevrelerinde duyururlarsa bize büyük katkı sağlamış olurlar. Çok mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Vakıfta çikolata ve meyve cipsi üretimlerinde görev alan 22 yaşındaki otizmli Atahan da çikolatayı hem üretmeyi hem de yemeyi çok sevdiğini dile getirdi.