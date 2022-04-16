Otizmli Birsen Başar’ın tezi 'Yılın Tezi' seçildi

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‘BENİM AİLEM DE ONLARDAN BİRİ’

Birsen Başar, tezini yazarken özellikle Amerika’da yapılan araştırmalardan yola çıktığını anlattı. Başar, tezini hem kendisinin yaptığı hem de var olan araştırmalardan faydalanarak hazırladı. Başar, yılın tezi seçilen çalışmasını şöyle anlattı:

“Otizmli çocukları olan aileler büyük stres altında. Günlük hayatta birçok sorun yaşıyorlar ve güçlü kalmaları zorlaşabiliyor. Tezimde, ailelerin nasıl güçlü kalabileceğine ve yaşadıkları stresi nasıl aşabileceklerine değindim. Çünkü eğitim de alınsa, psikolojik destek de alınsa otizmli çocuklarıyla en çok vakti aileler geçiriyor. Onların yanında tüm güçlüklere göğüs gererek mücadeleye devam ediyor. Bu konu benim için oldukça önemli çünkü benim ailem de onlardan biri.”

2008’den beri hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok otizmli çocuğu olan aileyle tanıştığını söyleyen Başar, otizmli çocuğu olan anne ve babaların psikolojisini anlamanın çok önemli olduğunu anlattı. Onların neler hissettiklerini görünce, ailelere nasıl yardım edebileceğini düşünmeye başladığını belirten Başar, ailelere güç verilmezse çocukların da iyi olamayacağını düşünüyor.

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‘HERKES ÇOCUKLARA EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYOR’

Otizm tanısı konulan çocuklara yoğun bir eğitim ve destek verildiğini ama ailelerin de bu süreçte aynı desteği almaları gerektiğinin altını çizen Başar, sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında ailelere destek vermek de oldukça önemli. Çünkü otizmli çocuğu olan aileler büyük stres yaşıyor. Otizmli çocuğun iyi yetişmesi isteniyorsa ilk önce anne ve babanın güçlenmesi gerekiyor. Eğer anne ve baba iyi olursa o zaman otizmli çocukların da geleceği iyi olur. Araştırmalarımın sonucunda da bu ortaya çıktı.”

Ailelerin, otizmli çocukların gelişiminde ve başarılarında büyük rol oynadığını da söyleyen Başar, tezinin yılın tezi olarak seçilmesinde bu konuyu işlemesinin önemli olduğuna inanıyor.

Başar, kendisine otizm tanısı konulduktan sonra birçok seminer verdiğini ve bu konuyla ilgili araştırmalar yaptığını söyledi. Aynı zamanda yayımlanan 3 kitabı da olan Başar, “Bazı şeyleri başarmak için başka insanların desteğine ihtiyacım var ama ben hep devam ederek başardım. Tabii iniş ve çıkışlarım da oldu fakat bir şeyi başarmak istediğim için hep mücadeleye devam ettim” dedi.

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‘OTİZM KONUSUNDA ARAŞTIRMALARA DEVAM EDECEĞİM’

Otizmin insanlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için araştırmalarına devam edeceğini belirden Başar, Hollanda’da otizmli bireylere koçluk yapıyor. Bununla birlikte yüksek lisans eğitimine de devam eden Başar, ilerde otizm konusunda çalışmaları olan bir bilim insanı olmak istediğini söyledi.