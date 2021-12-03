Otitis Media nedir, belirtileri nelerdir? Otitis eksterna tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Otitis Media akut olarak gelişen bir kulak burun boğaz hastalıklarındandır. Otitis Media bir tıp terimi olarak bilinmektedir. Ani gelişen bir hastalıktır.

Otitis Media Nedir?

Otitis Media orta kulak iltihabı olarak bilinen bir kulak burun boğaz hastalığıdır. Bu hastalığın kendine özgü belirtileri bulunmaktadır. Aniden gelişen bir akut kulak burun boğaz hastalıklarından bir tanesidir. Diğer kulak burun boğaz hastalıkları ile karıştırılabilen bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda ani olarak gelişebilen bir kulak burun boğaz hastalıklarındandır.

Otitis Media Belirtileri Nelerdir?

1) Kulak Ağrısı

Kişide devam eden bir kulak ağrısı vardır. Kulak ağrısı herhangi bir nedene bağlı olmadan da gelişebilir. Doktor tarafından yapılan muayene ile birlikte kulak ağrısının sebebinin Otitis Media olduğu anlaşılmaktadır. Otitis Mediadan kaynaklı olan ortaya çıkan kulak ağrısı herhangi bir ağrı kesici ile de geçmemektedir. Bundan dolayı da Otitis Media şikayeti yaşayan kişilerin birçoğunda ortaya çıkan bir durumdur.

2) Uyku Problemi

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Otitis Mediadan kaynaklı olarak uyku problemi ortaya çıkmaktadır. Uykusuzluk şikayeti gün boyunca devam etmektedir. Uykusuzluk probleminden kaynaklı olarak kişinin gündelik yaşam kalitesi de düşmüştür. Uyku problemi önemli bir Otitis Media belirtisi olarak bilinmektedir.

3) Halsizlik

Otitis Media hastalığında yaygın olarak görülen belirtiler arasında halsizlik gelmektedir. Halsizlik gün boyunca devam eder ve halsizliğe bağlı olarak kişide bir kırgınlık da söz konusudur. Halsizlik en çok görülen belirtilerdendir.

4) Yüksek Ateş

Orta kulak iltihabı vücutta yüksek ateş yapmaktadır. Yüksek ateşte mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Yüksek ateş birçok olumsuz faktörü de doğurmaktadır. Bundan kaynaklı olarak kişiye bir takım ateş düşürücü ilaçlar verilmektedir. Otitis Media da en yaygın görülen belirtilerden bir tanesidir.

Otisis Eksterna Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Otitis Media kulak burun boğaz uzmanları tarafından yapılan muayene ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda diğer duyma testleri de yapılmaktadır. Otitis Media tedavisi için öncelikle hastalığın şiddetine bakılmaktadır. Eğer hastalık hafif seyrediyorsa ya da sadece ateş söz konusu ise bu iltihap kendiliğinden geçmektedir. Fakat bazı durumlarda ise Otitis Media kendiliğinden geçmez ve bunun için mutlaka tedavi seçeneklerinin uygulanması gerekmektedir.

1) Antibiyotik Tedavisi

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Kulak içinde yer alan iltihabın hızlı bir şekilde atılması için doktor tarafından antibiyotik tedavisine başlanmaktadır. Antibiyotik tedavisi birçok kişinin tercih etmiş olduğu bir tedavidir. Antibiyotik tedavisi ile birlikte kulak içi enfeksiyonlar da azalmaktadır. Bundan dolayı doktorların ilk olarak tercih ettiği tedavi yöntemlerindendir.

2) İlaç Tedavisi

Enfeksiyonu ve mukozada yer alan şişmelerin önüne geçmek için bir takım dekonjestan ilaçları önerilmektedir. Dekonjestan ilaçları iltihabı hızlı bir şekilde geçirmektedir. Bundan dolayı da birçok kişinin tercihi haline gelmiştir. İlaç tedavisi düzenli olarak uygulanması son derecede önemlidir.

3) Ameliyat

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Yapılan ilaç tedavisi ve antibiyotik tedavisi geçmediği takdirde doktor tarafından ameliyat yapılmaktadır. Ameliyat son çare tedavi seçeneği olarak bilinmektedir. Doktor tarafından yapılan 2 saatlik bir ameliyat ile birlikte orta kulak iltihabı geçmektedir. Ameliyat lokal anestezi değil genel anestezi adı altında gerçekleşmektedir. Kulak zarı da bu ameliyat ile birlikte tedavi edilir.