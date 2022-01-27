Öteberi nasıl yazılır? Öteberi kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Öte kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Öteki 2- Doğa Ötesi 3- Ötelemek 4- Ötekileştirmek 5- Günöte

Öteberi Nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sık sık kullandığımız öteberi kelimesi iki farklı anlama gelir. Bu kelimenin ilk anlamı ufak tefek eşyalardır. Bunun dışında, kullanan kişi için çok fazla önem teşkil etmeyen nesneler için de aynı kelime kullanılır.

Öteberi kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir.

ÖTEBERİ

Öteberi Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Öteberi kelimesi birleşik bir isimdir. Bu nedenle bitişik yazılması gerekir.

ÖTEBERİ - Doğru Kullanım

ÖTE BERİ - Yanlış Kullanım

Öteberi Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Evden apar topar çıktığımız için yanıma yalnızca birkaç öteberi alabildim.

(Doğru Kullanım)

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2- Bavulum çok küçük olduğu için yola üç dört parça öte beri ile çıktım.

(Yanlış Kullanım)