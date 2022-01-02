Otağ Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Otağ Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Otağ, kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Otağ kelimesinin anlamı ise büyük ve süslü, gösterişli çadır manasına gelmektedir.

Otağ Ne Demek?

Otağ kelimesi eski Türkçede ''duman tütmek, ateş yakmak'' manalarında kullanılmıştır. Aynı zamanda ilk otağ kelimesi Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügatit Türk eserinde geçmiştir. Bunun yanı sıra ''oda'' kelimesinin kökeni de bu sözcüğe dayandırılmaktadır.

Otağ Ne Anlama Gelir?

Otağ; Türk, Moğol ve Altay kültürlerinde Hakan Çadırı olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda Otağ, Türk kültüründe ihtişamlı ve gösterişli geçici konaklar olarak da isimlendirilmiştir. Bununla birlikte beylik beyleri ve ailelerinin yaşadıkları çadıra da otağ denmiştir.

Otağ Kelimesi TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Otağ kelimesi dilimizde oldukça yeri bulunan kelimelerden biridir. TDK'ye göre Otağ kelimesinin anlamı ise çerge, büyük ve süslü çadır manasında tezahür etmiştir.

Otağ Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

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- Otağ denilen çadırların Türk kültüründe çok önemli bir yeri varmış.

- Bütün Türk beylerinin bir otağı bulunur.

- Siz bu otağ çeşidini hiç duydunuz mu?

- Eski Türklerde Beyler ve ahalinin zengin olanları aileleriyle birlikte otağda yaşamayı tercih ederlermiş.