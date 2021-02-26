Ot Kökü Üstünde Biter atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yetiştirmek ile ilgili güzel bir anlam sunam ot kökü üstünde biter atasözü, son zamanlarda birçok kişi tarafından merak ediliyor. Anlamı itibariyle farklı atasözleriyle benzerliği ile öne çıkmaktadır.

Ot Kökü Üstünde Biter Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ailesinin genel yapısı ile yetişen bir çocuk buna göre eğitim alır ve büyür. Özellikle eğiticinin tutumuna uygun şekilde onun kuralları çerçevesinde karakteri şekillenir. Ağaç yaşken eğilir atasözü ile bu yönde benzerlik göstermektedir.

Ot Kökü Üstünde Biter Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ot kökü üstünde biter atasözünü gerekli gördüğünüz yerlerde tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklar ve yetiştirme üzerine değerlendirilen bir atasözüdür.

‘’Unutma ki çocuğun senin sorumluluğunda; sonuçta ot kökü üstünde biter.’’

‘’Çocuğun elbette ki sana benzeyecekti, ot kökü üstünde biter.’’