ÖSYM’nin ‘sınav tarifesi’ talebi azaltır mı

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ÖSYM’nin yayınladığı 2025 yılı sınav takvimine göre; 16 Şubat’ta Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 18 Ocak’ta Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), ve 23 Şubat’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) benzer olması nedeniyle YKS’ye hazırlanan adaylar tarafından da tercih edilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) uygulanacak. Başvuruları alınmaya başlanan bu sınavların, 2025 yılı ücretleri ÖSYM sisteminde görüntülenebiliyor. Buna göre geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 490 TL olan YÖKDİL 750 TL, 950 TL olan e-YDS bin 500 TL, 295 TL olan MSÜ ise 450 TL oldu. ÖSYM sitesinde şu an için sadece başvurusu alınmaya başlanan sınavların ücretleri görüntülenebiliyor. Bu nedenle adaylar YKS ve KPSS gibi çok daha geniş katılımlı sınavların ücretlerini de hala merak ediyor. Sınav ücretlerinin artışı sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Yetkin Gençler (YetGen) eğitim programının kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut da tartışmaya ilginç bir fikirle katıldı. Sosyal medyada, “Sınavlara talebin düşmesi için ücretlerin artırıldığını düşünüyorum” diyen Erkut paylaşımıyla ilgili şunları söyledi:

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GEREKSİZ KALABALIK ÖNLENEBİLİR

“Bu sınava girenlerin önemli bir kısmı başarı elde edemediği gibi tercih de yapmıyor. Yani laf olsun diye sınava giriyorlar. Ücretler artarsa bu şekilde sınava girenler belki daha az başvurur diye düşündüm. Özellikle YKS’de gereksiz bir yığılma yaşanıyor. Bu sınava yaklaşık 3 milyon kişi başvuruyor. Halbuki 1 buçuk milyon kişi gerçekten kazanmak için sınava giriyor. Aslında sınavlardan para alınması ya da ücretlerin artırılması gerektiğini savunuyor değilim ama bu artışların gereksiz kalabalığın önüne geçebileceğini düşündüm.”

ÜCRETLER YKS’YE OLAN YÖNELİMİ AZALTMIŞTI



Artan sınav ücretlerinin talebi azaltmaya yönelik olmadığını savunan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ise şöyle konuştu:

“Ülkedeki enflasyonun üzerinde bir ücret artışı söz konusu. Sınav ücretlerindeki artışlarının daha makul bir düzeyde olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl da neredeyse yüzde yüzün üzerinde bir artış gerçekleşti. Geçen sene yaşanan bu artış pandemi döneminde ücretlerin sabit kalmasına bağlanarak makul bulunmuştu. Ancak bu yıl da sınav ücretlerinin yeniden artıyor olması, bu kamu hizmetinin ticari bir meta haline dönüştüğü algısına neden oluyor. Geçen sene artan sınav ücretleri örneğin YKS’ye olan yönelimin azalmasına neden olmuştu. Önceki yıla göre yaklaşık 500 bin kişilik azalma söz konusu oldu. 2023 yılında yaklaşık 3 milyon 600 bin olan YKS başvurusu 2924’de 3 milyona geriledi.

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ARTIŞIN TALEBİ DÜŞÜRMEKLE İLGİSİ YOK

Elbette lise son sınıf ya da sınava daha önce bir kez girmiş adaylar, ücret ne olursa olsun bunu bir şekilde karşılıyor. Ancak 3 ya da 4’üncü kez sınava katılmak isteyenler için bu ücretler caydırıcı bir etki yaratabiliyor. Ancak bu fiyat artışlarının sınava olan talebi azaltmak için yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü bunun için daha farklı yollar var. Örneğin, sınavlara bir puan barajı konulduğunda da talep düşer. Tabii ki sınav ücretsiz olmamalı çünkü birtakım giderler söz konusu. Diğer yandan örneğin YKS, bu sınava girmek zorunda olup ilk kez giren son sınıf düzeyindeki öğrencilere ücretsiz yapılıp mezun grubundan ise daha önceki sınava giriş sayısına göre bir ücret alınabilir. Bunun gibi farklı çözüm yolları bulunabilir.”

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ADAYLAR BU SINAVLARA GİRMEK ZORUNDA

“Sınav ücretinin artması talebi azaltmaz. ÖSYM’nin sadece bu nedenle ücretleri artırdığını düşünmüyorum. Devlet farklı alanlara kaynak yaratmak için bu ücretleri alıyor. Önceden bu ücretleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrencilere burs vermek için kullanıyordu. YKS, YDS, ALES gibi sınavlara adaylar girmek zorunda. Bu nedenle bu ücretlerin artmasında talep azaltmak gibi bir altyapı yoktur.”

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

- 750 TL sınav ücreti nedir?

- Bir sınav ücreti 750 TL olduysa ben daha bir şey demiyorum.

- ÖSYM sınav ücreti her yıl neden artıyor?

- Bir sınav ücreti nasıl 750 TL olabiliyor? Neyin masrafı bu? Bu sınavlara giren kişilerin çoğunun öğrenci veya işsiz olduğunun farkında mısınız?

- Sınav ücreti nasıl 750 TL olur? Sınava bile imkanı olanlar girecek. Parayı veremeyenler ne olacak?

- Keşke bu sınav ücretlerinde bir standart olsa. Öğrenci olduğumuzu unutmayın. Eğitime destek.

- Sınava girenlerimizin çoğunluğu öğrenci ve hiçbir işte çalışmıyor. Daha YDS, ALES, KPSS ve KPSS alan sınavları da var. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması olamaz.