ÖSYM’nin 2021'deki sınavlar için yeni hedefleri

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanan e-sınavlara 2019'da Farsça, 2020'de Bulgarca, İspanyolca, İtalyanca ve Yunanca dillerinin de eklendiğini belirten Aygün, "Toplamda 10 farklı yabancı dilde elektronik sınavlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 13 adet e-sınav gerçekleştirildi ve bu sınavlara 33 bin 935 aday katıldı" dedi.

ADANA E-SINAV MERKEZİ 2021'DE HİZMETE AÇILACAK

Halis Aygün, ÖSYM Başkanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in ardından dördüncü e-sınav merkezi olacak Adana e-sınav merkezi için Çukurova Üniversitesi ile protokol imzalandığını belirterek, şunları anlattı: "Ankara, İstanbul ve İzmir'de hizmet veren e-sınav merkezlerini, ulaşılabilirliği kolaylaştırmak amacıyla, ülkemizin diğer bölgelerine de yayma planı çerçevesinde Adana e-sınav merkezi yapımı çalışmaları devam etmekte olup 2021 yılında hizmete girmesi planlanıyor.

MEB-EKYS İLK DEFA UYGULANDI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından 2019'dan itibaren uygulanmaya başlandı.

YÖKDİL SINAVI, ÖSYM TARAFINDAN YAPILMAYA BAŞLANDI

Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen alana özgü yabancı dil sınavı YÖKDİL, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde 2019'dan itibaren ÖSYM tarafından uygulanmaya başlandı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE SINAV GÖREVİ

ÖSYM sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlere ve akademisyenlere de büyük kolaylıklar sağlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda görev almak isteyen TC kimlik kartı olan öğretmenler ile akademisyenlerin artık kurumlarına gitmeden gis.osym.gov.tr internet adresinde ve ÖSYM-GİS Mobil uygulamasında bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğiyle Görevli İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilmesi kolaylığı sağlandı. Ayrıca bu kapsamda 2020 yılında okullarda görevli ücretli öğretmenlere de sınavlarda görev verilmeye başlandı.

ÖSYM SINAV BAŞVURULARINDA FOTOĞRAF GÜNCELLEMESİNİ DİJİTAL ORTAMA TAŞIDI

Aday İşlemleri Sistemi AİS'de geliştiren yeni düzenleme ile TC kimlik kartı (Yeni Kimlik Kartı) olan/edinen adayların başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden fotoğraflarını güncelleyebiliyor. Bu yeni uygulama özellikle salgın döneminde adaylara çok kolaylık sağladı.

KPSS-ÖABT 81 İLDE, KPSS-ALAN BİLGİSİ 30 İLDE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Önceki yıllarda 17 ilde uygulanan KPSS-ÖABT, bu yıl aday sayıları ve salgın dikkate alınarak 81 ilde uygulanmaya başlandı. Ayrıca, sadece Ankara'da uygulanan Adalet Bakanlığı sınavları ile İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavları bu yıl pandemi sürecinde 15 ilde gerçekleştirildi.

2020'DE 44 BİN ŞEHİT VE GAZİ YAKININA ÜCRETSİZ HİZMET VERİLDİ

ÖSYM sınavlarına başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmaması kararını 2019 yılından itibaren uygulamaya koyduk. 2019'da 25 bin 761, 2020'de 44 bin 700 şehit ve gazi yakınına ÖSYM sınavlarında ücretsiz hizmet verildi."