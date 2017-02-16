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ÖSYM'den YGS adaylarına özel animasyon film

#ÖSYM#Animasyon Filmi#YGS
ÖSYMden YGS adaylarına özel animasyon film

ÖSYM tarafından 12 Mart'ta yapılacak YGS’ye girecek adaylara yönelik hazırlanan animasyon filmde, saat 10.00'da başlayacak sınav için 09.45'te sınav binalarının kapatılacağı ve bu saatten sonra gelenlerin alınmayacağı uyarısı yapıldı.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek adaylar için, bu yıl değişikliğe gidilen bazı sınav kurallarının hatırlatılması amacıyla, "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" adlı özgün bir şarkıya da yer verilen animasyon film çekildi.     

Filmde, adaylara 1 saat önce sınav binasında bulunmaları tavsiye edilerek bu yıl sınavla ilgili bazı kural değişikliklerine gidildiği ve adayların sınav başlama saatinden 15 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Bu saatten sonra sınav binalarının kapılarının kapatılarak kimsenin alınmayacağı uyarısı yapıldı.

Kural ihlali nedeniyle adayların sınavlarının geçersiz sayılmasının önüne geçmek amacıyla çeşitli bilgilere yer verilen filmde, sınava girecek adaylar için geçerli kimlik kartlarının; T.C. nüfus cüzdanı, yeni kimlik düzenleninceye kadar 15 gün geçerli geçici kimlik belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya süresi geçerli pasaport olduğu belirtildi.     

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Sınavda kullanılmak üzere iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalemtıraş ve peçetenin her aday için ÖSYM tarafından temin edileceği, adaylar tarafından getirilecek yiyecek, içecek gibi tüketim maddelerinin de sınav salonuna alınmayacağı aktarılan filmde, adayların sınava sadece şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecekleri vurgulandı.     

YGS'de kural ihlali uyarısı     

Filmde ayrıca, ÖSYM verilerine geçen yıl sınavlarda kural ihlali yapan 517 kişinin sınavının iptal edildiği bilgisine yer verildi. Geçen yıl YGS'ye giren 122 kişinin kural ihlali nedeniyle, bunlar içindeki 4 kişinin de sınav başlama uyarısından önce soruları okuduğundan sınavının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı. ÖSYM, adaylara, salon başkanının sesli şekilde "Sınav başlamıştır" uyarısı öncesi ya da "Sınav bitmiştir" uyarısı sonrası soruları yanıtlamaya devam edenlerin kural ihlali nedeniyle sınavlarının iptal edileceği hatırlatmasında bulundu.     

"Kameranın kayıtta olduğunu unutmayın"     

Animasyon filminde, şu uyarılar dile getirildi:
"Sınav süresince başkalarının kağıdına baktığınız veya kağıdınızı başkalarına gösterdiğiniz sınav görevlilerince tespit edilirse sınavınız iptal edilir. Salondaki kameranın da sınav süresince kayıtta olduğunu unutmamalısınız.

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Sınav görevlilerinden hiç uyarı almasanız bile kuralları ihlal ettiğiniz sonradan kamera kayıtlarında tespit edilirse sınavınız iptal edilebilir."     

ÖSYM tarafından ilk kez adaylara yönelik şarkı bestelendiği ve "Yepyeni Bir Hayat Başlasın Bizim İçin" adlı şarkının diğer eğitim filmlerinde de kullanılacağı belirtildi.     

YGS adaylarına yönelik filmin ÖSYM'nin internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından yayınlanacağı bildirildi.

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