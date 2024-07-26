×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimÖSYM’den spor programlarına yetenek sınavı

ÖSYM’den spor programlarına yetenek sınavı

Güncelleme Tarihi:

#YKS#ÖZYES#Spor Programlarına Yetenek Sınavı
ÖSYM’den spor programlarına yetenek sınavı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 14:31

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden programlara bir düzenleme getirdi. Buna göre, üniversitelerin spor programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin Özel Yetenek Sınavı’na (ÖZYES) girecek.

Haberin Devamı

ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci kabul eden spor programlarına alınacak öğrencilerin, seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖZYES sınavına katılması gerekiyor. Sınavla ilgili kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

SINAVA GİRMEK ZORUNLU
Kılavuza göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı olan adaylar, eğer üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarında öğrenim görmek istiyorsa bu sınava girmek zorunda. Sınava katılacak adayların 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’ye başvuru yapması gerekiyor.

SINAVLAR 20-26 AĞUSTOS’TA
Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Bu sınavlarda adayların Fiziki Yeterlilik Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanları hesaplanacak. Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı olarak değerlendirilecek. Sınavlar ise 20-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS#ÖZYES#Spor Programlarına Yetenek Sınavı

BAKMADAN GEÇME!