ÖSYM’den spor programlarına yetenek sınavı

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ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci kabul eden spor programlarına alınacak öğrencilerin, seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla ÖZYES sınavına katılması gerekiyor. Sınavla ilgili kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

SINAVA GİRMEK ZORUNLU

Kılavuza göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı olan adaylar, eğer üniversitelerin özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarında öğrenim görmek istiyorsa bu sınava girmek zorunda. Sınava katılacak adayların 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’ye başvuru yapması gerekiyor.

SINAVLAR 20-26 AĞUSTOS’TA

Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Bu sınavlarda adayların Fiziki Yeterlilik Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanları hesaplanacak. Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı olarak değerlendirilecek. Sınavlar ise 20-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.