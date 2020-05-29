ÖSYM'den sınav yeri değişikliği açıklaması

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi. YKS ve MSÜ'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil), sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinden 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebilecekler."