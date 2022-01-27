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ÖSYM’den sınav duyuruları

#ÖSYM#E-YDS 2022/1#2022-EKPSS
ÖSYM’den sınav duyuruları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’nı (2022-EKPSS), 24 Nisan’da yapacak. Sınav başvuruları, 27 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E-YDS BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM, 29 Ocak’ta yapılacak e-YDS 2022/1 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
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