ÖSYM’den sınav duyuruları

Haberin Devamı

Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

E-YDS BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM, 29 Ocak’ta yapılacak e-YDS 2022/1 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.