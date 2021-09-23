ÖSYM’den sınav duyuruları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira cezaİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza#Gemi
Son dakika: İngilterede Ozan Tufanı için özel analiz Türk Pogba Mesut Özil, Ozanı İngilizlere anlattı Eşi Rojin Haspolat...Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...#Ozan Tufan
Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedirYeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir#Warzone
Prof. Dr. Hülya Nutkuya son vedaProf. Dr. Hülya Nutku'ya son veda#İzmir
ABD, 3500 yıllık Rüya Tabletini Iraka iade ediyorABD, 3500 yıllık Rüya Tableti'ni Irak'a iade ediyor#ABD
İngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruzİngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz#Boris Johnson
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeÖnümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme#Vergi Mükellefleri
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşmasıTHY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması#THY
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
HABERLEREğitim Haberleri

ÖSYM’den sınav duyuruları

#E-YDS 2021/12 İngilizce#ÖSYM#2021-DUS Ve 2021-STS Diş Hekimliği
ÖSYM’den sınav duyuruları

e-YDS 2021/12 İngilizce ve 2021-DUS / 2021-STS Diş Hekimliği Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Haberin Devamı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Eylül’de uygulanacak olan e-YDS 2021/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BELGELERİ DE ERİŞİME AÇILDI
Ayrıca, 03 Ekim’de uygulanacak olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının, bina - salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet  adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#E-YDS 2021/12 İngilizce#ÖSYM#2021-DUS Ve 2021-STS Diş Hekimliği