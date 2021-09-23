ÖSYM’den sınav duyuruları

Haberin Devamı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Eylül’de uygulanacak olan e-YDS 2021/12 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ BELGELERİ DE ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca, 03 Ekim’de uygulanacak olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının, bina - salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.