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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 03.03.2021 - 11:28 | Son Güncelleme:

ÖSYM’den KPSS raporu

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ÖSYM’den KPSS raporu

ÖSYM, 2019 ve 2020 KPSS lisans alan bilgisi sınavları değerlendirme raporlarını yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından 2019 ve 2020 yıllarıyla ilgili KPSS’ye ait değerlendirme raporlarının yayımlandığını söyledi. Prof. Dr. Aygün, “Uyguladığımız sınavların analiz ve değerlendirme raporlarını yayımlamaya devam ediyoruz. 2019 ve 2020 yılları KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporlarını http://osym.gov.tr internet sitemizde kamuoyuyla paylaştık” dedi. 

2019-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI  DEĞERLENDİRME RAPORU

2020-KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

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