ÖSYM’den KPSS hatırlatması
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylar sabah oturumu için saat ondan sonra öğleden sonra oturumu içinse 14 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.
Fotoğrafı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar pasaportları bulunmayan KKTC'de vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecek.