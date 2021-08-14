MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖSYM’den KPSS hatırlatması
GeriEğitim ÖSYM’den KPSS hatırlatması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.08.2021 - 10:42 | Son Güncelleme:

ÖSYM’den KPSS hatırlatması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÖSYM’den KPSS hatırlatması

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ağustos'ta uygulanacak olan 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylar sabah oturumu için saat ondan sonra öğleden sonra oturumu içinse 14 30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

Fotoğrafı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar pasaportları bulunmayan KKTC'de vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi