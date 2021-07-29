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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.07.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

ÖSYM'den KPSS duyurusu

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ÖSYM'den KPSS duyurusu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada 7 Ağustos’ta yapılacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 08 Ağustos 2021’de uygulanacak olan  2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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