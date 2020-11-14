ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik uyarı
15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın yapılacak 2020-EKPSS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.
ÖSYM'nin twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına ayarlayacaktır.
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek"
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