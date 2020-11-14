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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 14.11.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik uyarı

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ÖSYM’den EKPSS adaylarına kritik uyarı
EKPSS giriş belgesi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve sınav yerleri açıklandı. İşte o açıklama:

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2020-EKPSS) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

EKPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, yarın yapılacak 2020-EKPSS için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM'nin twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına ayarlayacaktır.
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek"

 

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