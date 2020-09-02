ÖSYM’den Covid-19 pozitif ve temaslı adaylara yeni önlem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgilerle Covid-19 durumları değişen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının, sınava girecekleri bina veya salon bilgilerinin güncelleneceğini açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimlerine girecek Covid-19 pozitif veya temaslı olan adaylarla ilgili duyuru yayımlandı. Duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının ‘HES Kodu’ uygulaması, ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlarda adayların durumlarını takip etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina veya salon atamaları, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan verilere göre güncelleniyor.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığı’ndan alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya durumu sona eren adaylar gibi hastalık bilgisi değişen adayların, sınava girecekleri bina veya salon bilgileri güncellenecek. Salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden edinebilecek. Bu durumdaki adaylar, Başkanlık tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek.

Sınav günü, Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav günü, Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina veya salon atamaları güncellenecek. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina veya salon konusunda Başkanlık tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek. Covid-19 olan adayların, Başkanlığa veya Başkanlığın birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmiyor. Başkanlık tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekiyor.