ÖSYM'den Bitki Koruma Ürünleri Sınavı

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile ÖSYM arasında imzalanan protokol çerçevesinde "2024 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı" Ankara'da yapılacak. İlk defa ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Sınava ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri katılabilecek. Sınav başvuruları 9-15 Ekim tarihlerinde alınacak. Sınavın geç başvuru tarihi ise 23 Ekim olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecek.