ÖSYM'den aday işlemleri için mobil uygulama

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, akıllı mobil cihazlar için geliştirilen ‘Mobil Aday İşlemleri’ uygulamasıyla adayların tüm sınav işlemlerine ve sınav sonuçlarına anında ulaşabileceğini söyledi. Aygün, ÖSYM'nin çağın gereksinimleri ve teknolojik yenilikleri takip ederek dijital dönüşüm için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Adayların taleplerini dikkatle takip ettiklerini, bunlara kayıtsız kalmadıklarını anlatan Aygün, şöyle konuştu:

“Bu kapsamda, adaylar ve sınav görevlilerine kolaylıklar sağlayacak dijital yenilikler için yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Akıllı cihazlar üzerinden ulaşılan mobil uygulamalar giderek artıyor. Teknolojik gelişmeler dijital dönüşümü artık çağın gereği haline getirdi. Biz de kurum olarak bu gelişmelere uyum sağlamak ve çağın gereklerini yerine getirmek için iki uygulama sunuyoruz. Bu kapsamda, Mobil Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Mobil Görevli İşlemleri Sistemi'ni (GİS) hayata geçirdik. Adaylarımız artık akıllı cep telefonlarından, yükleyecekleri mobil uygulama ile 'ais.osym.gov.tr' web adresinden yapabildikleri tüm işlemleri uygulama üzerinden yapabilecek. AİS mobil uygulamasıyla adaylar, takip ettikleri sınavlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşabilecek. ÖSYM Mobil uygulamasının adaylara sunduğu yeniliklerden biri de bildirim gönderme özelliği. Bu özellik sayesinde adaylar telefonlarına gelecek bildirimle açıklanan sınav sonuçlarından anında haberdar olacak ve başvuru tarihlerini kaçırmadan işlem yapabilecek. Başvuru süreci devam eden 2020 YKS adaylarımız, başvurularını mobil uygulamamızı kullanarak da yapabilir. Uygulamaların tasarımı kullanıcı dostu, kolayca kullanılabilir. ÖSYM AİS mobil uygulaması Google Play Store ve Apple App Store'da erişime açıldı. ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden adaylar başvuru ve tercihlerini yapabilecek, bunlarla ilgili güncelleme ve görüntüleme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Adaylar sınav sonuçlarını ve tercih sonuçlarını da uygulamadan görüntüleyebilecek. Ayrıca adaylar ÖSYM'ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını da mobil uygulama üzerinden alabilecek. Şehit veya gazi yakınlık bilgileri SGK üzerinden sorgulanabilecek ve muafiyet hakları olan adaylar ÖSYM'nin belirlediği sınavlara ücret ödemeden başvuru yapabilecek. Uygulama aracılığıyla adaylar şifre değişikliği, adres ve iletişim, eğitim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemlerini de yapabilecek. ÖSYM sınav ve yerleştirme takvimi ile işlem takvimi sayesinde adaylar, takip ettikleri sınavlarla ilgili bilgilere daha kolay ulaşabilecek. Daha önce adayların sınav sonuçlarını ve sınav yerleri görebilmeleri için bir mobil uygulama geliştirilmişti. Yeni uygulamalarımız sınav başvurusu başta olmak üzere AİS ve GİS'in internet ortamında yaptığı tüm işlemleri mobil ortamda gerçekleştirebiliyor."