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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 17.04.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

ÖSYM YDS için uyardı

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ÖSYM YDS için uyardı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Nisan’da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1 ) adayları uyardı.

Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak adayların sınava giriş belgesini. fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.

Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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