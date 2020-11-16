ÖSYM uzman personel alacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı farklı branşlarda toplam 15 sözleşmeli uzman personel alınacağını duyurdu.
Sözlü sınavla alınacak personel için ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2'inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on beş (15) sözleşmeli personel alınacak.
Sınav, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının https://ais.osym.gov.tr internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak”
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