ÖSYM uzman personel alacak

Sözlü sınavla alınacak personel için ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2'inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca, KPSS P3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona on beş (15) sözleşmeli personel alınacak.

Sınav, ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının https://ais.osym.gov.tr internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecek. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacak”