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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme:

ÖSYM, sonuçları açıkladı

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ÖSYM, sonuçları açıkladı
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ÖSYM, 2020 zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencilerin Türkçe öğretim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıt işlemleri, 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında  yapılacak.

Öylçme, Seçme ve Yerleştirme Mermezi (ÖSYM )yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemlerini tamamladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişilebilecek.

KAYITLAR 7-11 ARALIK’TA
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında  yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmiyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA AİT SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

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