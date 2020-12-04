ÖSYM, sonuçları açıkladı

Öylçme, Seçme ve Yerleştirme Mermezi (ÖSYM )yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemlerini tamamladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişilebilecek.

KAYITLAR 7-11 ARALIK’TA

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmiyor.

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