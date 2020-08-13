ÖSYM sınavlarına HES uygulamasıyla girilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınavlara HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması ile girileceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sınav başvurusu yapacak adaylarımızın başvuru işlemlerinden önce HES kodunu edinmesi gerekecek. HES Kodu için ayrıntılı bilgilere Sağlık Bakanlığımızın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir. HES kodunun geçerlilik tarihinin, başvurulan sınavın yapılacağı gün veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir. Adayların edindikleri HES kodunu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasından kaydetmeleri gerekmektedir.”

HES UYGULAMASI NEDİR?

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren kamusal alanda bulunma durumunda COVID-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlayan ve böylece salgının takibine destek olan bir uygulama.

HES KODU NASIL ALINIR?

Üç yöntemle alınır. HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android) üzerinden “HES Kodu İşlemleri” butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C.Kimlik Numarası, T.C.Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır. Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023’e gönderebilirsiniz. HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-üretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU NASIL KULLANILIR?

ÖSYM sınavları kapsamında sınava katılacak adayların bundan sonra sınav başvurularını gerçekleştirirken HES kodu ile başvurularını yapmaları zorunlu olacak. Sınava başvuru yapacak olan adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nde (ais.osym.gov.tr) başvuru ekranında HES kodlarını girebilecekleri bölümü doldurup başvurularını tamamlamaları gerekecek.