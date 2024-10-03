ÖSYM sınav uygulamalarını masaya yatıracak

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ÖSYM Başkanı Ersoy, ÖSYM'nin 50’nci yılı etkinlikleri çerçevesinde 4 Ekim’de başlayacak ve 3 gün sürecek sempozyuma ilişkin açıklamalar yaptı. Uluslararası düzeydeki ilk ölçme, seçme ve yerleştirme sempozyumunu düzenlediklerini ve beklentinin çok üzerinde bir başvuruyla karşılaştıklarını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Sempozyumla ölçme ve değerlendirme alanına güncel bir bakış sunulmasını hedefliyoruz. Sempozyumla sadece Türkiye'deki değil dünya genelindeki sınav uygulamalarına yön vermeyi ve bakış sunmayı hedefliyoruz. Cuma günü başlayıp pazar günü sona erecek sempozyumu birçok ülkedeki ölçme ve değerlendirme hocaları ve uzmanlar takip edecek. Sınav uygulamalarının genel olarak masaya yatırılacağı sempozyumda, ölçme ve değerlendirme alanında uluslararası düzeyde yeni yaklaşım ve gelişmeler, yapay zeka tabanlı ölçme ve değerlendirmeyle ilgili uygulamalar ve yenilikler, elektronik tabanlı sınav uygulamalarının daha da yaygınlaştırılması ve daha birçok başlık ele alınacak. Bu çalışmayı geleneksel hale getirip devam ettirmeyi planlıyoruz. Ölçme ve değerlendirmeye buradan yön verilsin, uygulamalar burada tartışılsın ve en verimli uygulama bu zeminde hayata geçsin istiyoruz."