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Eğitim
Haber Giriş: 17.05.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020! ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar?

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ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020! ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar?
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YKS başta olmak üzere tüm ÖSYM sınavları için 2020 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları belli oldu. 16 Mayıs tarihine uzatılan ÖSYM sınav görevli başvurularının ardından ücretler belli oldu. Peki, ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM tarafından belirlenen sınav görevli ücreti hakkında detaylı bilgiler

ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020 yılında şu şekilde olacak;

Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti:            :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti:       :292,12 TL
Bina Yöneticisi  sınav görevi ücreti:              :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı  sınav görevi ücreti:           :262,90 TL
Salon Başkanı  sınav görevi ücreti:                  :262,90 TL
Gözetmen  sınav görevi ücreti:                        :219,09 TL
Yedek Gözetmen  sınav görevi ücreti:               :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli)  sınav görevi ücreti:        :292,12 TL

VERGİ KESİNTİSİ SONRA SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:

Bina Sınav Sorumlusu  sınav görevi ücreti:         :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı  sınav görevi ücreti:   :246,08 TL
Bina Yöneticisi  sınav görevi ücreti:                   :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı  sınav görevi ücreti:        :221,46 TL
Salon Başkanı  sınav görevi ücreti:                :221,46 TL
Gözetmen    sınav görevi ücreti:                            :184,56 TL
Yedek Gözetmen  sınav görevi ücreti:          :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli)  sınav görevi ücreti:        :246,08 TL

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