ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020! ÖSYM sınav görevi ücreti ne kadar?
YKS başta olmak üzere tüm ÖSYM sınavları için 2020 yılında uygulanacak olan görevli ücreti tutarları belli oldu. 16 Mayıs tarihine uzatılan ÖSYM sınav görevli başvurularının ardından ücretler belli oldu. Peki, ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM tarafından belirlenen sınav görevli ücreti hakkında detaylı bilgiler
ÖSYM sınav görevli ücretleri 2020 yılında şu şekilde olacak;
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :438,18 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :292,12 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :262,90 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :219,09 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :175,27 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :292,12 TL
VERGİ KESİNTİSİ SONRA SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Yüzde 15 'lik vergi dilimi sonrası ödenecek ücretler şu şekilde:
Bina Sınav Sorumlusu sınav görevi ücreti: :369,12 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi sınav görevi ücreti: :246,08 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Salon Başkanı sınav görevi ücreti: :221,46 TL
Gözetmen sınav görevi ücreti: :184,56 TL
Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: :147,64 TL
Yardımcı Gözetmen (Engelli) sınav görevi ücreti: :246,08 TL
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