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HABERLEREğitim ÖSYM, KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihini açıkladı

ÖSYM, KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#KPSS#Sınav Merkezi
ÖSYM, KPSS sınav merkezi tercihlerinin güncellenme tarihini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 20:24

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adayların, 11 ve 12 Ağustos'ta başvuru yapabileceğini duyurdu.

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ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada, "2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00’te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

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#ÖSYM#KPSS#Sınav Merkezi

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