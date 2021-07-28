ÖSYM'den Yabancı Dil duyuruları

Sınava başvuru süreci, 28 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 28 Temmuz’a kadar ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

2021 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2021 E-YDS) KILAVUZU

DENEME E-SINAV UYGULAMASI

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