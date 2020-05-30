ÖSYM Başkanı’yla üniversite sınavını konuştum: İşte 2.5 milyon adayın merak ettiği önlemler

· Koronovirüse yakalanan adaylar için bir çalışmanız var mı?

Sınavın uygulanacağı dönemde COVID-19 testi pozitif olan adaylar ÖSYM Başkanlığımıza başvurmalı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda bu adaylarımız yedek sınav binalarımızda sınava girebilecekler. Henüz böyle bir başvuru almadık.

· Sınav binasına gelişten güvenlik kontrollerine, salonlara yerleşimden sınav anında kullanılacak maske ve dezenfektana, salondaki görevlilere kadar nasıl bir planlamanız var?

ÖSYM olarak 188 sınav merkezinde yaklaşık 2 buçuk milyon adayın gireceği YKS’nin sorunsuz olarak uygulanması için Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Sınav binası olarak kullanılacak okullarımızın bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak. Benzer şekilde üniversitelerimizdeki sınav binaları önüne şeritler çekilerek sadece adayların ve görevlilerin girebileceği ve sosyal mesafe şartlarının sağlanabileceği alanlar oluşturulacak. Sınav binalarına girişleri öncesinde adaylara görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendi maskeleriyle de sınava girebilecek ve kendi dezenfektanlarını da yanlarında getirebilecek. Sınav salonları ise sınav başlamadan önce ve sınav süresince havalandırılacak. Bina girişinde ve içinde adaylarımızın sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sınav görevlilerimiz tarafından yönlendirme ve uyarılar yapılacak.

· Sınav salonları kaç kişilik olacak? Mesafe nasıl korunacak? Sınav sırasında hijyen nasıl sağlanacak?

Salonlar sınav süresince havalandırılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak.

BİLİM KURULU’NDAN GÖRÜŞ ALIYORUZ

· Soru ve optik form belgeleri kişisel temasın yoğun olduğu evraklar. Optik okuma işlemlerini yürütecek görevlilerin bu evraklardaki bulaşı riskine karşı sağlık güvenliği için bir planlama var mı?

Gereken tüm önlemler Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınıyor.

· Adayların sınav yerlerini belirlerken önceki yılın algoritması ile mi dağıtım yapılacak? Özellikle sınav günü trafiğini azaltmak adına adaylar adresine yakın okullara atanabilir mi?

2.5 milyona yakın adayın gireceği YKS’nin büyük çoğunluğu mezun adaylardan oluşuyor. Adaylarımızın bina salon atamaları tamamlandı, başvurularında sınav yeri olarak birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine atamaları yapıldı. Sınav merkezlerindeki fiziki şartlar içerisinde en uygun şekilde sınava girecekler.

· Son yıllarda sınav, 188 merkezde yapılıyor. Bu sene merkez sayısının arttırılması düşünülüyor mu?

Sınav merkezlerinin belirlenmesi ve belirlenen sınav merkezlerinin sınava uygun şartları sağlaması ciddi ve zaman alıcı bir süreç. Böyle bir dönemde yeni bir sınav merkezi oluşturmak sınav koşulları açısından çok uygun görülmüyor. 188 sınav merkezimizde ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde sınavın sağlıklı ve güvenli bir şekilde uygulanması için gerekli hazırlıklar yapılıyor.

Bu yıl sınavlarda ilkokul bina ve sınıfları kullanılacak mı? Ergonomik olarak buraların uygunluğu sınav öncesinde kontrol ediliyor mu?

Bina seçimlerimiz, sınav merkezinin genel şartları göz önünde bulundurularak ve üniversite ve lise binalarına öncelik verilerek gerekli fiziki şartları en üst düzeyde karşılayabilecek şekilde konunun uzmanı ekiplerimiz tarafından seçiliyor. Sistemimizdeki sınav binalarımızın uygunluğu sınavlar öncesinde denetleniyor.

TARİH DEĞİŞİR Mİ?

· Sınav tarihinin tekrar geri çekileceğine ilişkin söylentiler üzerine öğrenciler sosyal medyada tepki gösterdi. Tarihle ilgili sizden görüş alındı mı?

Tarihle ilgili olarak gerekli açıklamalar yapıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Artık hepimizin öğrencilerimizin motivasyonunu arttırmak için gayret göstermesi gerekiyor. Bilim Kurulu’nun ve Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli tüm önlemleri alıyoruz.

· Tercih ve ek yerleştirme takvimini ne zaman duyuracaksınız?

Sınavların ilgili aşamalarının tarihleri YKS tercih kılavuzu ile duyurulacak.

MEZUNLARIN DİPLOMA NOTU

· 12’nci sınıftaki adaylar birinci dönem notlarıyla diplomalarını alacak. Yüzde 60’a yakın mezunun diploma notları normal bir süreçte hesaplanmıştı. OBP’nin yerleştirme puanlarının hesaplanmasında bir farklılık yapılacak mı?

Bu konuda bir farklılık bulunmuyor.

130 GÖREVLİ ‘SINAV HAPSİ’NDE

· Soru hazırlama ekibi kapalı devre kampa girip, sınav bitimine kadar kalıyordu. Bu dönem nasıl bir süreç işliyor? Hastalananlar olursa hangi önlemler alındı?

2020 YKS kapalı dönem süreci başlamış olup sınav evraklarının basımı devam ediyor. 2020 YKS’nin hazırlık süreci, önceki yıllarda olduğu gibi gerçekleştiriliyor. Tabii ki COVID-19 Pandemi sürecinde bu 2020-YKS soru hazırlama aşamalarına katılan uzman, akademisyen ve teknik personelin, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın görüş ve önerileri doğrultusunda koruyucu tedbirleri alınıyor. Her aşamada sosyal mesafe azami ölçüde gözetilerek sınav hazırlık ve baskı süreçleri gerçekleştiriliyor. Sınav hazırlık döneminin gerçekleştiği “Kapalı Dönem” matbaa ortamı içerisindeki çalışma, yemek yeme ve dinlenme mekanları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hazırlandı. Akademisyen, uzman ve teknik personelden oluşan 130 kişi 20 Mayıs’ta kapalı döneme girdi. Sınav bitiminde onlar da serbest olacak. Ayrıca her sınavda olduğu gibi herhangi bir sağlık sorunu çıkma ihtimaline karşı gereken tüm önlemler de alındı.

SORU SEÇİMİ FARKLI OLMAYACAK

· Sınav müfredatının nispeten daralmış olması zorluk ve seçicilik düzeyi güçlü bazı ünite ve konuların sınavın dışında kalmasına yol açtı. Bu durumda soruların zorluk-kolaylık derecesinde eskiye göre farklılık var mı?

Sınav soruları üniversitelerimizde görevli akademisyenler, ölçme değerlendirme uzmanları ve alan uzmanlarımız tarafından hazırlanıp denetleniyor. Soruların seçiminde diğer yıllardan farklı bir uygulama söz konusu değil.

· Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramasıyla sorular kolaylaşır mı?

YKS içeriği lise son sınıfların müfredatına ve kazanımlarına göre belirlenir. COVID-19 pandemisi nedeniyle öğrenciler ikinci dönem yüz yüze eğitimden uzak kaldıkları için bu dönemin konularından soru sorulmayacak. Adaylarımız daha az konudan sorumlu olacak. Ayrıca bu bir sıralama sınavı.

· TYT süresinin 30 dakika uzatılması ve barajın 180’den 170’e çekilmesi ÖSYM’nin önerisi miydi?

TYT’de sürenin uzaması 150 barajını aşan öğrenci sayısının artmasını da sağlar diye düşünüyorum. AYT’de baraj puanının 180’den 170’e çekilmesiyle ise 4 yıllık lisans programını tercih edecek aday havuzuna daha fazla öğrencinin gireceği düşüncesindeyim. İlgili düzenlemeler konusunda başkanlığımızın görüşü alındı.

ADAYLARA: HEDEFİNİZE ODAKLANIN

Amaç ve hedefleriniz doğrultusunda oluşturduğunuz çalışma planlarına göre çalışın. Sınavla ilgili çalışma ve hedeflerine odaklanmaya devam edin. İyi olduğunuz konulara fazla zaman ayırmak yerine zorlandığınız konulara odaklanıp, bu eksikleri kapatmaya çalışın. Adaylar dinlenmeye, müzik dinlemeye ve hobilerine de zaman ayırsınlar. Size kendinizi iyi hissettiren etkinliklerinizi yapmayı da ihmal etmeyin.

AİLELERE: DOĞRU İLETİŞİM KURUN

Ailelerin bu dönemde çocuklarına kontrol amaçlı sorular sormak yerine onlarla doğru iletişimle, motivasyonlarını arttırmak için destek olmaları gerekir.