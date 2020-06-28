ÖSYM Başkanı YKS'yi değerlendirdi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün, şöyle konuştu:

"Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde gerçekleştirildi. YKS'de toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon 788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128 bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise 29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime şükranlarımı sunuyorum. Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek sunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum. Sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak.”