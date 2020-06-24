ÖSYM Başkanı: Önlemler tamam

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS’nin sorunsuz bir şekilde uygulanması için ilgili kurumlarla gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı. Aygün, sosyal medya hesabında adaylara şu çağrıda bulundu: “Bu kapsamda il/ilçe koordinatörlerimiz ve 30 koordinatör rektör ile iki hafta boyunca gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarını tamamladık. Bu toplantılarda pandemi dönemindeki sınav uygulamaları ve sınav güvenliği tedbirlerini görüştük.

Ayrıca tüm sınav merkezlerimizde, sınav koordinatörlerimizin koordinasyonunda illerde rektörlerimiz başkanlığında, ilçelerde kaymakamlarımız başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, millî eğitim müdürlükleri, nüfus müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıklarından temsilciler toplantılara katıldılar. Bunun yanı sıra bu yıl ilk kez, il/ilçe sağlık müdürlükleri de toplantılara katıldı. Tüm kurumlarımıza katkıları için teşekkür ederim.”