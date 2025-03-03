ÖSYM Başkanı Ersoy’dan son gün hatırlatması

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21-22 Haziran’da uygulanacak olan YKS için 6 Şubat’ta başlayan başvuru süreci 3 Mart’ta saat 23.59’da sona erecek. Oturum başına 450 TL olarak belirlenen sınav ücreti ise 4 Mart’a kadar ödenebilecek. ÖSYM Başkanı Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim” dedi.

Geç başvuru dönemi ise 11 Mart’ta başlayıp 13 Mart’ta sona erecek. Geç başvuru için sınav ücreti yüzde 50 daha fazla alınacak. YKS sonuçları 22 Temmuz’da açıklanacak.