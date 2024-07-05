ÖSYM Başkanı Ersoy YKS’nin en genç ve en yaşlı adaylarıyla buluştu

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Üniversitelere öğrenci alımına yönelik geçen ay yapılan YKS'ye katılan en yaşlı aday emekli askeri personel Mustafa Taşbaş olurken, en genç üniversite adayı ise Açık Öğretim Lisesi'nde mezuniyet kredisini tamamlayan Elif Koçak oldu. Mustafa Taşbaş sınava Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nde, Elif Koçak da Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Ulubey Ortaokulu'nda katıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Taşbaş ve Koçak'ı makamında ağırladı. Ersoy, en yaşlı ve en genç adayları tebrik ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

'OPTİK OKUMALARI TAMAMLADIK'

Ersoy, ÖSYM'nin 50'inci yılını kutladıklarını belirterek, "Geçen seneden itibaren uygulamaya başladığımız, YKS'ye katılan en genç ve en yaşlı aday buluşmamızı yaptık. En yaşlı aday olarak Mustafa amcamız 85 yaşında. Sağ olsun davetimizi kabul etti. 15 yaşındaki Elif Koçak da en genç aday olarak davetimizi kabul etti ve Adana’dan geldi. Eğitimin yaşı olmadığına dair, gençleri teşvik etmek anlamında bu buluşmalarımızı yapıyoruz biz. Bu sene YKS'ye, TYT'de 3 milyon 120 bin aday başvurdu. 117 bine yakın okulda, 175 bin salonda 1 milyona yakın görevlinin organize olarak yapmış olduğu bir sınav YKS. Sınavın optik okumalar kısmını tamamladık. İ17 Temmuz gibi de sınav sonuçlarını tüm kamuoyuyla paylaşacağız. ÖSYM olarak biz devletin sınav merkeziyiz Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde yavaş yavaş dijitalleşmeye doğru evriliyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ATMOSFERİ YAŞAMAK İÇİN SINAVA GİRDİM'

2024-YKS'nin en genç adayı Elif Koçak, "Önceliğim bir yeri kazanmak değil, o atmosferi yaşamak için sınava girdim. Bu sene YKS'ye çok fazla çalışamadım. Önceliğim lisemi bitirmekti. Hedefim fizik; arkadaşlarıma tavsiyem çevreye uymak yerine derslerine güzel çalışmaları olacaktır" dedi.

YKS'nin en yaşlı katılımcısı Mustafa Taşbaş ise sınavının iyi geçtiğini, bilgisayar programcılığı okumak istediğini, okumanın yaşı olmadığını anlattı.