ÖSYM Başkanı Aygün: Tercihler için adres AİS
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üniversite adaylarına seslendi.
Üniversite adayları için son aşama olan tercih dönemi başladı. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri için ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının tercihlerini nasıl yapabileceklerini bir kez daha hatırlattı.Başkan Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli YKS adaylarımız,
2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.”
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 6, 2020
2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://t.co/rDnz9gKzj8 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/j0eFDBg5om
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle