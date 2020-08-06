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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün: Tercihler için adres AİS

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ÖSYM Başkanı Aygün: Tercihler için adres AİS
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak üniversite adaylarına seslendi.

Üniversite adayları için son aşama olan tercih dönemi başladı. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak üniversite tercihleri için ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının tercihlerini nasıl yapabileceklerini bir kez daha hatırlattı.Başkan Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli YKS adaylarımız,
2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.”

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