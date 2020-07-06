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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:12,Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün: Fotoğraf güncellemek için başvuru merkezine gidilmeyecek

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ÖSYM Başkanı Aygün: Fotoğraf güncellemek için başvuru merkezine gidilmeyecek
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adayların fotoğraflarını güncellemek için ÖSYM bürolarına gitmek zorunda kalmayacaklarını açıkladı.

Buna göre, adaylar fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Aygün, Twitter'dan yapıtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Adaylarımızın başvuru işlemlerini kolaylaştırmak ve bu konudaki taleplerine çözüm üretmek için çalışıyoruz. T.C. kimlik kartı bulunan fakat sistemimizde güncel fotoğrafı olmayan adaylarımız fotoğraf güncelleme işlemleri için artık başvuru merkezlerine gitmeden fotoğraf güncelleme işlemlerini ve sınav başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu durumdaki adaylarımızın fotoğrafları sınavlara başvuruları esnasında T.C. kimlik kartlarındaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir."

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