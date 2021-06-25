MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi
GeriEğitim ÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.06.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara başarılar diledi, ailelerine ise çocuklarına güvenmeleri gerektiğini  söyledi.

Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “YKS adaylarımızın kıymetli aileleri, Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim. Şimdiden tüm gençlerimize başarılar dilerim. #yks2021” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi