ÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek adaylara başarılar diledi, ailelerine ise çocuklarına güvenmeleri gerektiğini söyledi.
Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “YKS adaylarımızın kıymetli aileleri, Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim. Şimdiden tüm gençlerimize başarılar dilerim. #yks2021” dedi.
YKS adaylarımızın kıymetli aileleri,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 25, 2021
Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum.
Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız.