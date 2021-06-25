ÖSYM Başkanı Aygün adaylara başarılar diledi

Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “YKS adaylarımızın kıymetli aileleri, Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. Her bireyin hayatta başarılı olacağı bir alan vardır. Gençlerimize güvenelim ve bu güveni onlara hissettirelim. Şimdiden tüm gençlerimize başarılar dilerim. #yks2021” dedi.

YKS adaylarımızın kıymetli aileleri,



Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inanıyorum.



Sonuçlar nasıl olursa olsun evlatlarımızın yanında olmalıyız. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 25, 2021