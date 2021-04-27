ÖSYM: ALES 2 Mayısta yapılacak

2 Mayıs’ta yapılacak olan planlan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (ALES) girecek olan adayların sosyal medyada #ösym etiketiyle paylaşımlar yaparak sınav tarihine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmesiyle gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. ÖSYM yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES-1) 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Kapsamında; 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.