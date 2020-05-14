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Eğitim
Haber Giriş: 14.05.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

ÖSYM 2020'de yapılacak sınavların başvuru tarihlerini güncelledi.. İşte o tarihler

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ÖSYM 2020'de yapılacak sınavların başvuru tarihlerini güncelledi.. İşte o tarihler
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2020 tarihinde yapılacak sınavların başvuru tarihlerinin güncellendiği açıklandı. 2020 başvuru tarihlerinde TUS, STS Tıp, YÖKDİL, e-YDS, MEB-EKYS, MSÜ, YKS, DGS, KPSS gibi sınavların başvuru tarihleri güncellendi.. İşte o tarihler

2020 ÖSYM Sınavları Başvuru Tarihlerinin Güncellenmesi

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

2020 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

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