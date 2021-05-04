Osmanlı Padişahları Kimler? Sırasıyla Osmanlı Devleti Padişahlarının İsimleri Ve Yaptıkları  

Osmanlı padişahları sayesinde Osmanlı devleti pek çok savaş ve pek çok yenililere imza atmıştır. Bu yenilikler ve yapılan adımların izleri bugün bile dünya üzerinde görülmeye değer olmaktadır.

Osmanlı Padişahları Kimler?

Osmanlı padişahlarının birçoğu ordusu başında sefere çıkan nadir padişahlardan olmaktadır. Ayrıca her Osmanlı padişahının özen ile eğitim gördüğü de bilinmektedir. İlk olarak Osmanlı da padişaha olacak bir birey sanacağa çıkma töresinde uymak zorundandır. Bu töre gereğince şehzade yani padişah adayı her türlü askerlik ve diğer devlet yönetimi ile olan eğitimi tamamlamaktadır. Bu eğitimler sonucunda oldukça iyi bir mevkide ulaşması muhtemel olmaktadır.

Bugün tarihçiler tarafında bu usulün kaldırılması Osmanlı devletin en büyük sorunu olarak görülmektedir. Osmanlı devleti ilk yıllında söğüt obasına kurulmuş olan 300 çadırlık bir beylik olmaktadır. Ertuğrul gazi zammında Türk topraklarına yerleşen bu topluluk zaman için de Osman ve Orhan Bey gibi uzak görüşlülük sahibi padişahlar sayesine oldukça kısa sürede büyük bir devlet dönüşmüştür. Devamında ordu ve asker teknolojisi ile birlikte oldukça büyük bir güce ulaşmıştır.

Osmanlı devleti genel olarak ahlak ve etik kuraları çevresinde yönetilen bir devlet olmuştur. Bu nedenle altında yaşayan pek çok toplum rahat rahat isyan etmeyi bile düşünmemiştir. Bünyesinde bu kadar farklı millet yaşamanın rağmen 630 yıl boyunca ayakta kalmayı başaran bir devlet olarak bilinmektedir. Bu nedenle oldukça önemli bir devlet yönetimi ve devlet teşkilatlanması bulunmaktadır.

Sırasıyla Osmanlı Devleti Padişahlarının İsimleri ve Yaptıkları Nedir?

Osmanlı devletinde binlerce anlaşma ve binlerce yapılan yenilikler olmaktadır. Bu yeniliklerin tek tek yazılması dahi ciltlerce olacak şekilde kitaplar olmaktadır. Fakat genel olarak bakıldığı zaman Fatih Sultan Mehmet ile birlikte yeni bir çağ başlamıştır. Osman Bey Osmanlı devletinin kurucusudur Yavuz Sultan Selim zamanında sekiz oda altın ile dolmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman ile devlet en güçlü haline gelmiş ve batıda Macar ordusunu iki saate yenmiştir. Bu oldukça hızlı bir savaş olması nedeni ile dünyanın en kısas savaşı olmaktadır. Ayrıca 4. Murat iki ırak seferi sayesinde bağdadı ele geçiren ve Osmanlının en güçlü son padişahı olarak bilinmektedir. Diğer padişahların hüküm sürdüğü yılarda ve sırası ile isimleri de şu şeklide yer almaktadır:

Osman Gazi (1299 – 1326)

Orhan Gazi (1326 – 1359)

Murad (1359 – 1389)

Bayezid – Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

Mehmed (1413 – 1421)

Murad (1421 – 1451)

Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

Bayezid (1481 – 1512)

Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

Kanunî Sultan Süleyman (1520 – 1566)

Selim (1566 – 1574)

Murad (1574 – 1595)

Mehmed (1595 – 1603)

Ahmed (1603 – 1617)

Mustafa (1617 – 1618 / 1622 – 1623)

Genç Osman (1618 – 1622)

Murad (1623 – 1640)

İbrahim (1640 – 1648)

Mehmed (1648 – 1687)

Süleyman (1687 – 1691)

Ahmed (1691 – 1695

Mustafa (1695 – 1703)

Ahmed (1703 – 1730)

Mahmud (1730 – 1754)

Osman (1754 – 1757)

Mustafa (1757 – 1774)

Abdülhamid (1774 – 1789)

Selim (1789 – 1807)

Mustafa (1807 – 1808)

Mahmud (1808 – 1839)

Abdülmecid (1839 – 1861)

Abdülaziz (1861 – 1876)

Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

Abdülhamid (1876 – 1909)

Mehmed Reşad (1909 – 1918)

Mehmed Vahdeddin (1918 – 1922)