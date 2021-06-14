Osmanlı ilk dış borç ne zaman alındı? Osmanlı ilk dış borç hangi padişah aldı ? Osmanlı ilk dış borç anlaşması hangi ülke?

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren güçlü bir devlet olmuş ve kendi kaynakları ile dış borçlara ihtiyaç kalmadan finansal düzenini sürdürmüştür. Ancak gelişen dünya ile birlikte ve Osmanlı'nın borç aldığı dönemdeki siyasi - askeri durumu da göz önünde bulundurulduğunda dışarıdan borç almak zorunda kalmıştır.

Osmanlı İlk Dış Borç Ne Zaman Alındı?

Osmanlı Devleti'nde ilk dış borç 1854 yılında alınmıştır. Bu dış borçlanma girişimi Osmanlı'nın ilk arayışı değildi. Daha önceki dönemlerde de Dördüncü Murad, Üçüncü Ahmed ve ikinci Mahmud tarafından Hollanda, Fransa, İtalya gibi devletlerle anlaşma yapılmaya çalışılmış ancak çeşitli nedenlerle gerçekleşmemiştir.

Osmanlı İlk Dış Borç Hangi Padişah Aldı?

İlk dış borçlanma Sultan Abdülmecid döneminde alınmıştır. Osmanlı'nın acil nakit para ihtiyacı da Sultan Abdülmecid'in kontrolsüz finans politikalarıdır. Lüks hayata düşkün olan ve harcamaları kontrolsüzce yapan Sultan Abdülmecid'in bu tutumunun yanı sıra Kırım Savaşı giderlerinin de tahminden fazla olması borçlanma yoluna gidilmesini zorunlu kılmıştır.

Osmanlı İlk Dış Borç anlaşması Hangi Ülke?

Osmanlı Devleti'nde ilk dış borçlanma anlaşması İngiltere ile yapılmıştır. Bu nedenle de ödeme İngiliz Sterlin'i üzerinden alınmıştır. İngiliz bankaları Palmer ve Goldschmid bankalarından 5.000.000 İngiliz Sterlini borç alınmış ve karşılığında ise anlaşma imzalanmıştır. Bu miktarın karşılığında %7,5'Lik bir faiz ödenmiş ve Mısır Eyaletinden alınan vergilerde teminat olarak gösterilmiştir. Bu borçların büyük bir kısmı Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk tarafından ödenmiştir ve son ödemesi 1955 yılında yapılarak kapatılmıştır.