Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi padişahları ve savaşları nelerdir? Osmanlı Kuruluş dönemi konu anlatımı

Osmanlı devletinin her devri ayrıntılı bir şekilde eğitim hayatımızda Türk Tarihi derslerinde konu olarak verilmiştir. Tarih sadece Osmanlı devletiyle sınırlı değildir. Elbette ki kendi arasında kategorilere ayrılmıştır. Osmanlı tarihi, İslamiyet tarihi, Cumhuriyet tarihi gibi kategoriler bizlere tarihin her dönemini anlamayı sağlamıştır.



Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları



Osmanlı devletinin kuruluş dönemi padişahları şöyle sıralanmaktadır:

Osman Gazi

Orhan Gazi

1. Murat

1. Beyazıt

1. Mehmet

2. Murat

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Savaşları



Osmanlı devleti kuruluş dönemi 1299 ile 1453 tarih aralığını kapsayan dönemdir. Kuruluş dönemi savaşları şöyle sıralanmaktadır:

Bizans Osmanlı Savaşları

Bulgar Osmanlı Savaşları

Bizans İç Savaşı

Macar Osmanlı Savaşı

Osmanlı Sırp Savaşları

Bizans İç Savaşı İkincisi

Bileca Muharebesi

Birinci Kosava Muharebesi

Niğbolu Muharebesi

Ankara Muharebesi

Fetret Devri

Konstantin Ve Frujin İsyanı

Şeyh Bedrettin İsyanı

Boğdan Osmanlı Savaşları

Arnavut Osmanlı Savaşları

Uzun Sefer

Varna Muharebesi

Arnavut Venedik Savaşı

İkinci Kosova Muharebesi

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Konu Anlatımı



Osmanlı devleti Osman Gazi tarafından 1299 tarihinde kurulmuştur. Orhan Gazi ise Osman Gazi'nin oğludur. Osman Gazi 1326 yılına kadar Osmanlı beyliğin başında kaldı. Daha sonra yerine ise oğlu Orhan Gazi geçmiştir.



Kuruluş döneminin en bilindik başarısı Bursa'nın fetih edilerek başkent ilan edilmesi olmuştur.



Osmanlı ilk olarak bir beylik olarak kuruldu. Sonrasında başarılar kazanarak devlete ve imparatorluğa dönüştü.



1453 tarihi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih ettiği tarihtir. Bu tarihe kadar 154 yıl boyunca Osmanlı devleti hüküm sürmüştür. Bu süre kuruluş dönemi süresi olarak kabul edilmiştir.



Osmanlı devletinde bu dönemde altı padişah tahta geçmiştir. 1453 yılından sonra ise devlet yükselme dönemine geçiş yapmıştır.



Osmanlı devleti Cumhuriyetin ilan edilmesiyle gerçekçi ve resmi olarak tamamen sona ermiştir.



Osmanlı devletinin kuruluş döneminde de önemli tarihi olaylar yaşanmıştır. Osman Gazi döneminde beylik Koyun Hisar Savaşında Bizanslılara karşı zafer kazanmıştır.



Bu savaş Bizans ile Osmanlı arasındaki ilk savaştır. Bu savaş 1302 yılında gerçekleşmiştir. Bağımsızlık bu savaşın kazanılmasıyla ilan edildiği için birçok tarihçiye göre Osmanlı devletinin kuruluşu bu yüzden 1302 olarak kabul edilmektedir.



Osman Gazi bu başarıyla beraber Bilecik'i almıştır. Türk beylikleriyle hiç savaşmamıştır. 25 yıl boyunca tahta kalmıştır. Osman Gazi hastalığı nedeniyle öldü ve yerine oğlu Orhan Gazi geçmiştir.



Orhan Gazi ise Bursa ilini kuşattı. Stratejik öneme sahip olan Adanos kalesini fetih etti. İlk olarak ise buraya gelmeden Orhan eli kalesini fetih etmiştir. Bu kuşatma toplam on yıl sürmüştür. Organ Gazi döneminde Bizans ile savaş yaşanmadan Türklere teslimiyet söz konusu olmuştur. Bu padişah döneminde İznik ve Kocaeli de fetih edilmiştir.



Birinci Murat 27 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Bu padişah döneminde de Osmanlı devleti sınırlarını genişletmiştir. Edirne ili de Osmanlı topraklarına bu padişah döneminde katılmıştır. Aynı zamanda Malkara ve Keşan da fetih edilmiştir. Böylece Haçlı seferleri hazırlıkları da başlamış oldu.



Birinci Beyazıt İstanbul ilinin ilk kez kuşatıldığı Osmanlı kuruluş dönemi padişahı kategorisidir. Sonucunda ise Bizans İmparatorluğuna karşılık zafer kazanılamadı. Selanik fetih edildi. Bizans ordusuyla yapılan Niğbolu savaşı 1396 yılında kazanılmıştır.



Birinci Mehmet döneminde Osmanlı devletinin ilk deniz savaşı gerçekleşmiştir. Bu deniz savaşının ismi ise tarihte Sapienza Deniz Savaşı olarak geçmektedir. Osmanlı devleti bu deniz savaşını kaybetmiştir. Fakat yine de pek çok beyliği topraklarına katmayı başarmış sınırlarını genişletmeye devam etmiştir.



İkinci Murat ise Osmanlı devletinin kuruluş döneminde 30 yıl hükümdarlık sürmüştür. Haçlı ordusuyla birçok savaşı gerçekleştirmiştir. Varna ve ikinci Kosova savaşlarını kazanmıştır. Böylece Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü de korunmuştur.

