Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları ve savaşları nelerdir? Osmanlı gerileme dönemi konu anlatımı

Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden önceki ve duraklama devresinden sonraki dönem olan gerileme döneminin kendine has özellikleri ve yaşanan gelişmeleri vardır.

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları Ve Savaşları Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu'nun "Gerileme Dönemi" olarak adlandırılan devri, 1699 yılında imzalanan "Karlofça Antlaşması" ile başlar ve 1792 yılında imzalanan "Yaş Antlaşması" ile de son erer. Gerileme dönemi 16rya'ya yapılmıştır.99-1792 yıllarını kapsar. Gerileme Döneminin padişahlarına ve savaşlarına göz atmak gerekirse:

Padişah II. Mustafa: 1695 tarihinde tahta geçmiş ve 1703 yılında tahttan indirilmiştir. Padişah II. Mustafa kuvvetli bir ilim tahsili yapmıştır. Babası IV. Mehmet ve annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan'dır. Padişah 2.Mustafa'nın bir özelliği de sefere çıkan son padişah olmasıdır. Kendisinden sonra tahta geçen hiçbir Osmanlı Padişahı sefere çıkmamıştır. Sultan II. Mustafa'nın katıldığı 3 büyük sefer Avusturya'ya yapılmıştır. Avusturya Ordusuna karşı "Lugos Muhaberesi" ni kazanarak "Gazi" unvanını almıştır. Gerileme döneminin de başlangıcı kabul edilen "Karlofça Antlaşması"nı da II. Mehmet imzalamıştır. 22 Ağustos 1703 tarihinde sadrazamı öldürülen ve kendisi de tahttan indirilen II. Mehmet'in yerine kardeşi olan Sultan3. Ahmet tahta çıkarıldı.

Padişah 3. Ahmet: 30 yaşında iken 22 Ağustos 1703 tarihinde tahta geçirildi ve çıkan Patrona Halil İsyanı ile 1 Ekim 1730 tarihinde padişahlıktan çekilmek zorunda kaldı. 27 yıl gibi uzun bir süre tahtta kaldı. Padişah 3.Ahmet Lale Devri olarak adlandırılan dönemde padişahlık yapmıştır. Rusya ile gerginliklerin yaşandığı bir dönemdi.

Padişah ı. Mahmut: Amcası padişah 3. Ahmet kendisinin yetiştirilmesine özen göstermiştir. Nitekim tahttan çekilmek zorunda kalınca yerine yeğeni olan I. Mahmut getirilmiştir. Padişah I. Mahmut hiç sefere gitmemiştir ve hiç savaşmamıştır. Padişah I. Mahmut Patrona Halil İsyanını bastırabilmek için isyancıların ileri sürdükleri şartları yerine getirmek zorunda kalmıştır. Bu padişah döneminde "Osmanlı-İran Savaşları" yapılmıştır. Doğudaki bu savaşı fırsat bilen Avusturya ve Rusya da iki cepheden harekete geçti. Böylece 1735-1739 yılları arasında da Osmanlı Rus Avusturya Savaşları yapıldı.

Padişah 3.Osman: 1 yıl 10 ay tahtta oturan Padişah 3. Osman 30 Ekim 1757 tarihinde vefat etmiştir. Padişah 3.Osman döneminde hiç sefer yapılmamıştır. Kendisinin döneminde mimari eserler yapılmış ya da tamamlanmıştır.

Padişah 3.Ahmet: Amcasının oğlu olan 3.Osman'ın ölümü üzerine 1757 yılında tahta geçmiştir. Saltanatının son döneminde Osmanlı-Rus Savaşı çıkmıştır.

Padişah ı. Abdülhamit: Siyasi ve askeri yeniliklere imza atmıştır. Döneminde çıkan Osmanlı-Rus Savaşında Özi Kalesi'nin ele geçtiği ve halkın düşman tarafından öldüğünü öğrenince felç geçirip 7 Nisan 1789 tarihinde ölmüştür.

Padişah 3. Selim: Babasının ölümü üzerine tahta geçmiştir. Osmanlı Avusturya ve Rusya ile savaş halindeydi. Bu savaş "Yaş Antlaşması" ile son buldu.

Osmanlı Gerileme Dönemi Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinden sonra gerileme dönemine girmesinin çok sayıda sebepleri bulunmaktadır. Bunları belli başlıklar altında toplamak gerekirse; her şeyden önce merkezi yönetim ciddi şekilde bozulmuştu. Aynı şekilde ekonomi bozulmuş ve iyileştirilmesi için ciddi tedbirler bir türlü alınmamıştı. Osmanlı askeri sistemi de bozulmuştu.

Toplumsal alandaki bozulmalar bu süreçte göz ardı edilmişti. Eğitim sistemi bozulmuş ve bu alanda dünyadaki gelişmeler takip edilmemişti. Fransız İhtilali gibi dünyada çok önemli sosyal ve siyasal gelişmeler yaşanmaktaydı. Bu dış etkenler de Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesinde etken olmuştur.