Osmanlı Devleti duraklama dönemi padişahları ve savaşları nelerdir? Osmanlı duraklama dönemi konu anlatımı



Osmanlı duraklama dönemi, sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle Karlofça Antlaşması arasında geçen dönem olarak kabul görmüştür.



Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi



Duraklama dönemi, Osmanlı Devleti'nin yaşadığı sıkıntılara rağmen topraklarını bir süre geliştirmesini sağladığı bir dönemdir. İç savaşlar, ayaklanmalar, saray sıkıntıları, ekonomik problemler gibi pek çok neden otoritenin sarsılmasına neden olmuş ve zaman içinde bu problemler artmıştır. Duraklama döneminin ilk padişahı 1574 yılında tahta çıkan III. Murat olarak kabul edilir. Ancak bu dönem, Sokullu Mehmet Paşa'nın öldüğü 1606 yılında başlamıştır. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması'na kadar geçen süredeki bütün padişahlar ve gelişmeler duraklama dönemine dahil edilir.



Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi Padişahları ve Yaptıkları



III. Murat



12. Padişah III. Murat, tahta geçtikten sonra Fas'ı ele geçirdi ve Portekiz'in gücünü kırdı. Doğu'da İran'la savaşıldı ve 1590 yılında en geniş sınırlara ulaşılan Ferhat Paşa Antlaşması imzalandı. Bu dönem Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa ve eşi Safiye Sultan oldukça etkilidir. Muradi mahlasıyla şiirler yazan III. Murat, hat sanatına ilgi duyardı. 1595 yılında felç nedeniyle hayatını kaybetti.



III. Mehmet



Osmanlı'nın 13. padişahı olan III. Mehmet, 8 yıl tahtta kalmıştır. Bu dönemde Celali İsyanları gibi pek çok ayaklanmaya ortaya çıkmıştır. Padişah III. Mehmet içkiyi yasaklayarak Osmanlı Devleti'ndeki büyün meyhaneleri kapatmıştır. Kanuni'den sonra ilk kez sefere çıkan padişah olarak bilinir. Haçova Savaşı'nı kazanan, Eğri Kalesi'ni ele geçiren padişah döneminde Kanije Kalesi de fethedilmiştir.



I. Ahmet



Sancağa çıkmak zorunda kalmadan tahta oturan ilk padişah I. Ahmet'tir. Çok küçük yaşta padişah olduğu için ilk yıllarında yönetimde çok etkili olmamıştır. 1606 yılında Avusturya ile imzalanan Zitvatorok Antlaşması bu döneme denk gelir. Antlaşma, Osmanlı Devleti'nin eski gücünü kaybettiğini gösteren ilk antlaşma olma önemine sahiptir. Bu dönemde 1612'de İran ile Nasuh Paşa Antlaşması imzalandı, ekber ve eşit sistemi getirildi, kardeş katli son buldu. Osmanlı mimarisi bu dönemde geliştirildi.



I. Mustafa



Kardeşten sonra ilk kez başka bir kardeşin tahta çıkması I. Mustafa döneminde görülmüştür. Daha önceleri babadan oğula geçen taht bu dönemde, I. Ahmet'in yerine kardeşi Mustafa'nın tahta geçmesiyle önemlidir. İki kez tahta çıkan Mustafa, akli dengesinin bozuk olması nedeniyle tahttan inmiştir.



II. Osman



Genç Osman, yeniçeri ve ıslahatlar konusunda planlamalar yaptı ancak destek bulamadığı için planlarını gerçekleştirilemedi. Yeniçeriler tarafından katledildi.



IV. Murat



11 yaşında padişah oldu. 1638'de Bağdat seferine çıktı ve Kasr-ı Şirin Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşmayla Türkiye-İran sınırı genel hatlarıyla çizildi.



I. İbrahim



Varvar Ali Paşa isyanı gibi pek çok isyanı bastırdı. Öldürülmekten korktuğu için kafes hayatı yaşadı ve birçoğuna gren akli dengesini yitirdi.



IV. Mehmet



Avı sevdiği için Avcı lakabıyla anılan IV. Mehmet, 7 yaşında padişah oldu. 39 yıl boyunca saltanatını sürdürdü. Bu dönemde Köprülüler ve Tarhuncu Ahmet Paşa etkili insanlardı. Venedikliler ile savaşıldı ve II. Viyana Kuşatması yapıldı. Başarısız olan kuşatma Osmanlı'yı maddi krizlere sürükledi.



II. Süleyman



Bu dönemde maddi sorunlar arttı, vergiler yükseldi. Belgrad Kuşatması yapıldı ve başarısız oldu.



II. Ahmet



Avusturya ve Venedik savaşları yapıldı.



II. Mustafa



Son kez sefer çıkan padişahtır. Rusya, Venedik, Avusturya gibi farklı devletlerle yapılan savaşlar kaybedildi. 1699 yılında Karlofça Antlaşması imzalandı ve ilk büyük toprak kaybı yaşandı.