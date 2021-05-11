Osmaniye'nin alan kodu kaçtır? Osmaniye telefon kodu hakkında bilgi  

Alan kodu her ile özel bir koddur. Aramalarda aramanın nereden yapıldığını gösterir. Dünya genelinde yapılan aramalarda ise önce ülke kodu daha sonra il kodu çevrilmelidir. Aramalar cep telefonunda ve sabit telefonda farklı bir şekilde uygulanmaktadır.

Osmaniye'nin Alan Kodu Kaçtır?

Osmaniye ilinin alan kodu 328’dir. Cep telefonundan veya şehir dışında her hangi bir sabit telefondan arama yapılırken bu kod telefon numarasının önüne eklenmelidir. Ekleme yapılırken 0328 şeklinde eklenmelidir. Osmaniye sınırları içerisinde sabit telefondan sabit telefonu ararken alan kodu çevrilmez. Şehir dışından Osmaniye’de her hangi bir sabit telefon aranırken alan kodu çevrilir.

Cep telefonundan sabit hattı ararken her zaman için alan kodu çevrilir. Osmaniye içerisinde cep telefonundan sabit hattı ararken kod çevrilir. Yurt dışından aramalarda ise önce ülke kodu çevrilmelidir. 0090 Türkiye kodudur. Daha sonra 0328 Osmaniye’nin kodu çevrilir. Daha sonra sabit telefon kodu çevrilir.

Türkiye’deki bir cep telefonu çevrileceği zaman sadece ülke kodu çevrilir. Şehir kodu çevrilmez. Bu aramalar normal şebeke arama işlemlerinde geçerlidir. İnternet üzerinden aramalarda ise yardımcı programlar tek tuş ile arama imkanı sunmaktadır. Rehbere kayıtlı olan numaralar yardımcı programlar (WhatsApp vs.) tarafından kaydedilmektedir ve İnternet üzerinden arama imkanı sunmaktadır.