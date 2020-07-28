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İHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

Osmaniyeli YKS şampiyonuna Bahçeli’den tam destek

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Osmaniyeli YKS şampiyonuna Bahçeli’den tam destek
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020 YKS’de AYT Eşit Ağırlıkta 500 tam puan alarak Osmaniye’den Türkiye birincisi olan Ümit Can Evleksiz’i telefonla arayarak tebrik etti, eğitim masraflarını karşılama sözü verdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, hazırladığı Osmaniye Eğitim Raporu’nu Devlet Bahçeli’ye takdiminde Osmaniye TOBB Fen Lisesi öğrencisi Ümit Can Evleksiz’in YKS’de Türkiye birincisi olduğunu müjdeledi. Evleksiz’e telefon açan Devlet Bahçeli, öğrenciyi üstün başarısından dolayı kutladı. YKS şampiyonu Ümit Can Evleksiz’in bundan sonraki eğitim masraflarını üstlenen MHP lideri Bahçeli, “Sana sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

Memleketi Osmaniye’den Türkiye birincisi çıkmasının kendisini gururlandırdığını ifade eden Devlet Bahçeli, kentin eğitimde yükselen başarısıyla şampiyonlar kenti olma hedefine emin adımlarla koştuğunu söyledi. Ümit Can’ın anne ve babasını kutlayan Bahçeli, öğrencinin yetişmesindeki emekleri ve katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, okul idaresini ve öğretmenlerini tebrik etti. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Osmaniye’de devlet okulları, özel okullar ve üniversite ile görüşen Prof. Dr. Ruhi Ersoy, kentin eğitim raporunu hazırladı.

Bahçeli’ye sunulan kapsamlı raporda salgın döneminde özel eğitim kurumlarının yaşadığı sorunlara da yer verildi. MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli’nin raporda belirtilen hususlarla yakından ilgilendiği ve konuların takipçisi olacağı kaydedildi.

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